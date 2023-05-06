Поведение Пригожина недопустимо: кто заинтересован в существовании главаря ЧВК "Вагнер"
Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно записывал обращение, где ругал военное руководство России. Обычно в стране-агрессорке за такое "убирают", однако ФСБ заинтересована в существовании главаря вагнеровцев.
Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политический деятель и правозащитник Марк Фейгин. По его словам, ФСБ выгодно, чтобы минобороны и генштаб не было.
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"В общем такое поведение относительно военного руководства не допустимо. Означает, что это кому-то нужно. Другого источника, кроме ФСБ, я не вижу. Руководство ФСБ заинтересовано, чтобы существовал такой Пригожин, а минобороны и генштаба не было", – считает он.
Пригожин имеет связь с Путиным
Фейгин вспомнил, как Пригожин кичился, что среди его наемников был сын спикера Кремля Дмитрия Пескова Николай. На самом деле, в это время Песков-младший беззаботно ездил на своем дорогом авто.
Как минимум, у него есть контакт с Песковым. Он и его сын комментировали эти заявления. Следовательно, есть движение вокруг Путина. Например, в документах Пентагона есть информация, что якобы была встреча у Путина, где он пытался помирить Пригожина из Шойгу,
– заметил правозащитник.
Оппозиционный политик убежден, что если эта информация правдива, то Пригожин точно связан с Путиным и его ближайшим окружением. Он добавил, что ранее прогнозировал, что Кремль "уберет" Пригожина, но этого так и не произошло.
Фейгин о заявлениях Пригожина: смотрите видео
Последние заявления Пригожина
- Руководитель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще раз обругал российское минобороны и генштаб. Он снял видео на фоне нескольких десятков ликвидированных наемников, которых ВСУ уничтожили в боях за Бахмут.
- По словам Пригожина, у его наемников снарядный голод составляет 70%. Он плакался, что его наемники умирают за то, чтобы российские чиновники "жировали в своих кабинетах с красным деревом".
- Кроме того, 5 мая Пригожин заявил, что 10 мая он якобы выведет вагнеровцев из Бахмута из-за "боеприпасного голода". Эксперты, аналитики и западные СМИ ранее призывали не верить Пригожину.