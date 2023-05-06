Поведение Пригожина недопустимо: кто заинтересован в существовании главаря ЧВК "Вагнер"

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин неоднократно записывал обращение, где ругал военное руководство России. Обычно в стране-агрессорке за такое "убирают", однако ФСБ заинтересована в существовании главаря вагнеровцев.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил российский оппозиционный политический деятель и правозащитник Марк Фейгин. По его словам, ФСБ выгодно, чтобы минобороны и генштаб не было.

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"В общем такое поведение относительно военного руководства не допустимо. Означает, что это кому-то нужно. Другого источника, кроме ФСБ, я не вижу. Руководство ФСБ заинтересовано, чтобы существовал такой Пригожин, а минобороны и генштаба не было", – считает он.

Пригожин имеет связь с Путиным

Фейгин вспомнил, как Пригожин кичился, что среди его наемников был сын спикера Кремля Дмитрия Пескова Николай. На самом деле, в это время Песков-младший беззаботно ездил на своем дорогом авто.

Как минимум, у него есть контакт с Песковым. Он и его сын комментировали эти заявления. Следовательно, есть движение вокруг Путина. Например, в документах Пентагона есть информация, что якобы была встреча у Путина, где он пытался помирить Пригожина из Шойгу,

– заметил правозащитник.

Оппозиционный политик убежден, что если эта информация правдива, то Пригожин точно связан с Путиным и его ближайшим окружением. Он добавил, что ранее прогнозировал, что Кремль "уберет" Пригожина, но этого так и не произошло.

Фейгин о заявлениях Пригожина: смотрите видео

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