Есть болевые точки: как стоит воспринимать позицию Фицо относительно будущего Украины в ЕС и НАТО

Премьер Словакии Роберт Фицо выразил негативное отношение относительно вступления Украины в НАТО, но поддерживает вступление нашей страны в ЕС. Однако он не является искренним другом нашей страны и делает подобные заявления по определенным причинам.

Об этом 24 Каналу рассказал председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук, отметив, что Фицо сейчас имеет определенные болевые точки, поэтому и ослабил свою позицию. Однако он будет продолжать подыгрывать Кремлю.

Как следует воспринимать позицию Фицо относительно будущего Украины в ЕС и НАТО

Председатель аналитически-адвокационной организации объяснил, что Словакия не является страной, которая может быть партнером Украины и не является лучшим членом ЕС.

Риторика Фицо дает понять, что он гораздо более благосклонен к Виктору Орбану. Они относятся к евроскептикам, которые пытаются максимально ослабить Европейский Союз и подыграть Москве. России не выгодна интеграция Украины в ЕС и принятие нашей страны в НАТО.

Однако здесь играет роль экономическая конъюнктура. Словакия находится в достаточно сложной экономической ситуации и зависит от ЕС, в том числе финансово.

Когда у них (Орбана и Фицо – 24 Канал) что-то начинает "подгорать", они понимают, что им надо остановиться и не быть откровенными оппонентами общей политики ЕС и Украины,

– отметил Рыбачук.

То, что Фицо сейчас "уступает", это означает, что у него есть болевые точки, которые зависят и от Украины. В частности, система энергоснабжения и газопроводы. Несмотря на это он пытается предлагать инициативы, направленных на мир, но чтобы Украина не стала членом НАТО.

Фицо точно решил, что он не хочет становиться ярким оппонентом европейской интеграции Украины. Он имеет свою позицию, ее озвучивает, но сейчас пытается сдержать свои политические силы и сделать вид, что он готов помогать Украине. Однако он точно не наш друг,

– отметил председатель аналитически-адвокационной организации.

Напомним, что Фицо заявил, что будет блокировать вступление Украины в НАТО, пока будет у власти. Это, по его убеждению, станет причиной третьей мировой войны. Кроме того, он призвал Европу отказаться от "русофобии".