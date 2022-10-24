Разговоры Шойгу с министрами западных стран: остались ли в России инструменты давления на ЕС

Сергей Шойгу пытается вести какие-то переговоры с западными коллегами, рассказывая о "грязной бомбе" в Украине. Нам сейчас очень важно продемонстрировать миру, что ее на самом деле нет.

Итак, нам необходимо показать все объекты ядерной инфраструктуры, чтобы продемонстрировать партнерам, что нам нечего прятать. Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Николай Давыдюк.

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У Запада есть инструменты воздействия

По его мнению, разговоры Шойгу с иностранными министрами обороны примерно то же, что и заявления Антона Красовского об убийстве украинских детей – бравадная империалистическая игра, нацеленная на смерть и убийства.

Да, Украине сегодня нужно больше защищаться и освобождать оккупированные российскими захватчиками территории. Таким образом "идеологически бить Путина". "Вступать в НАТО и ЕС – делать все возможное, чтобы вырваться из этой войны победителем", – подчеркнул Давидюк.

У Запада все равно инструментов (влияния – 24 канал) больше чем в России, потому что коллективный Запад – это триллионные рынки, миллиарды людей и супер современные технологии,

– заметил политолог.

Поэтому наша задача делать все возможное и ставить Запад в неудобные позиции, чтобы он начал использовать эти инструменты. А также демонстрировать на поле боя реальные победы, чтобы партнеры понимали, что сотрудничество с Украиной – это исключительно история успеха.

Давыдюк прокомментировал заявление Шойгу по поводу "грязной бомбы": смотрите видео

Заявление Шойгу по поводу "грязной бомбы": коротко