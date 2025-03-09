"Раньше у Путина ее не было": политический деятель из США сказал, что Трамп считает "козырной картой"

Дональд Трамп уже сделал огромное количество заявлений, которые порой противоречат друг другу. Он любит рассказывать о "козырных картах". Но на самом деле есть только одна такая "карта".

Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин. По его словам, Дональд Трамп часто говорит именно то, что хочет услышать российский диктатор Владимир Путин. После этого он может смягчить риторику, но выглядит это неубедительно.

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О чем свидетельствуют заявления Трампа

Как отметил Рашкин, буквально недавно Дональд Трамп заявил, что ему легче работать с Россией, чем с Украиной. А Путин вообще якобы "хочет мира". После этого пошли разговоры, что США наложат санкции и тарифы против России, если диктатор не сядет за стол переговоров.

Кажется так, будто Трамп волнуется, что он выглядит слабо. Спіерва он говорит что-то хорошее о Путине. Потом что-то нехорошее. Потом опять что-то хорошее. Все то, что хотел услышать Путин. Он угрожал наложить любимые тарифы. Но на какие товары? Если торговли между США и Россией нет,

– сказал Рашкин.

По его мнению, сейчас Трамп буквально склоняется к Путину. Очень показательными тут являются разговоры о так называемых "козырных картах", о которых так часто любит рассказывать президент США.

Трамп еще раз подтвердил, что козырная карта – это сам Трамп. Она теперь в кармане Путина. Раньше у Путина ее не было. Трамписты почувствовали, что у них достаточно власти, чтобы продвинуть бессовестное решение об остановке военной поддержки Украины. Это, фактически, переход на сторону России,

– считает Рашкин.

Добавим, недавно Трамп заявил, что решение о возобновлении военной помощи будет зависеть от того, готова ли Украина к переговорам.

Наше государство справедливо требует гарантии безопасности, чтобы Путин снова не напал через определенное время. Но США не хотят их давать.