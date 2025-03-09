Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін. За його словами, Дональд Трамп часто говорить саме те, що хоче почути російський диктатор Владімір Путін. Після того він може пом'якшити риторику, але виглядає це непереконливо.

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Про що свідчать заяви Трампа

Як наголосив Рашкін, буквально нещодавно Дональд Трамп заявив, що йому легше працювати з Росією, ніж з Україною. А Путін взагалі нібито "хоче миру". Після цього пішли розмови, що США накладуть санкції та тарифи проти Росії, якщо диктатор не сяде за стіл переговорів.

Видається так, ніби Трамп хвилюється, що він виглядає слабо. Спершу він каже щось хороше про Путіна. Потім щось нехороше. Потім знову щось хороше. Все те, що хотів почути Путін. Він погрожував накласти улюблені тарифи. Але на які товари? Якщо торгівлі між США і Росією немає,

– сказав Рашкін.

На його думку, зараз Трамп буквально схиляється до Путіна. Дуже показовими тут є розмови про так звані "козирні карти", про які так часто любить розповідати президент США.

Трамп ще раз підтвердив, що козирна карта – це сам Трамп. Вона тепер в кишені Путіна. Раніше у Путіна її не було. Трампісти відчули, що в них достатньо влади, аби просунути безсовісне рішення про зупинення військової підтримки України. Це, фактично, перехід на бік Росії,

– вважає Рашкін.

Додамо, нещодавно Трамп заявив, що рішення про відновлення військової допомоги залежатиме від того, чи готова Україна до переговорів.

Наша держава справедливо вимагає гарантії безпеки, щоб Путін знову не напав через певний час. Але США не хочуть їх давати.