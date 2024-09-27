Такое мнение в разговоре с 24 Каналом высказал политолог Игорь Рейтерович, добавив, что следует принимать во внимание тот факт, что у Трампа и Республиканской партии, от которой он баллотируется на выборах, не все так хорошо, о чем свидетельствуют и результаты недавних опросов в США.

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Трамп может использовать План победы в свою пользу

26 сентября президент Украины Зеленский и лидер США Байден встретились в Белом доме, где обсудили План победы Украины в войне. Ранее Зеленский хотел показать этот документ и кандидату в президенты США Трампу.

Политолог Рейтерович отметил, что Зеленский действовал вполне логично, ведь сначала План победы стоило представить действующему президенту и вице-президенту, которая по совместительству является кандидатом на выборах от Демократической партии – Камале Харрис.

Рейтерович заметил, что Трамп, как хитрый политик, решил подождать, пока этот план будет обнародован. Если он будет таким, который Трамп может использовать в собственных интересах, тогда возможно, что он в последний момент встретится с Зеленским.

"Или будет его комментировать положительно, говоря, что только он сможет его довести до логического завершения, или с большей вероятностью на него набросится, начнет критиковать и использовать для того, чтобы подпитать свою предвыборную кампанию. Потому что заниматься критиканством – это легче всего. Ибо те заявления, которые он сделал, действительно абсурдны и не имеют ничного общего с реальностью", – считает политолог.

Заявления Трампа нацелены на аудиторию, которая боится мировой войны

Рейтерович отметил, что дела у Трампа с предвыборной кампанией идут не очень хорошо. Кандидат в президенты недавно заявил, что в случае, если проиграет на выборах, то не будет баллотироваться на следующих.

"Думаю, что его команда видела 2 последних социологических опроса, которые проводились в США, где видно, что разрыв увеличился с 5% до 7%. Отсюда и такая атака на визит Зеленского в Пенсильванию. Поэтому вероятнее, что совпало обострение внутренней электоральной борьбы. Поскольку у республиканцев нет четкого понимания, что и как надо делать, Трампа понесло в его стандартную риторику", – подчеркнул Рейтерович.

По мнению политолога, Трамп считает, что его заявления приносят определенный эффект и добавляют ему баллов, как кандидату в президенты США, что они хорошо воспринимается аудиторией, поэтому он их повторяет.

Думаю, что это не последние подобные заявления Трампа, возможно, они станут жестче и он будет нагнетать эту историю, потому что она направлена на определенную часть электората, которая боится Третьей мировой войны. И поэтому он говорит, что если он не станет президентом, то эта война случится,

– подытожил Рейтерович.

На фоне визита Зеленского в США кандидат в президенты Соединенных Штатов Трамп назвал его "лучшим продавцом в истории", потому что якобы тот после каждого приезда возвращается "с 60 миллиардами долларов".

Трамп в очередной раз обвинил Байдена и Харрис в том, что они допустили российско-украинскую войну, предоставляя оружие и финансовую помощь Украине. Республиканец сказал, что Украина "полностью уничтожена" и во время войны погибли "миллионы и миллионы" людей. Он также озвучил, что в Украине "заканчиваются солдаты", а на фронте якобы воюют дети и старики.

К слову. Политтехнолог Борис Тизенгаузен считает, что Трамп занимается популизмом и старается достичь своей главной цели – победить на президентских выборах в США. По его мнению, проигрыш на выборах Трамп будет воспринимать для себя как катастрофу.