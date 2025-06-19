У него не останется выбора: генерал армии сказал, как можно повлиять на позицию Трампа

Риторика президента США довольно часто меняется. В течение дня он может говорить о дружбе с Владимиром Путиным, потом поддерживать Украину, а потом сказать, что его интересует исключительно Ближний Восток.

Как заметил 24 Каналу генерал армии, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж, американского руководителя все-таки можно в чем-то убедить. Важно найти подход.

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Как повлиять на Трампа

Не стоит думать, что позиция Трампа уже полностью сформирована, он до сих пор поддается влиянию. Поэтому важно, каким он будет. Например, в ключевых моментах он мог кардинально изменить свою риторику. Так было в ситуации с Ираном.

Сегодня он старший, но сильная, мощная команда может что-то сделать, а не эти люди, которые ходят возле него и боятся что-то сказать. Тогда все будет работать системно и у Трампа не будет шансов не согласиться,

– сказал Николай Маломуж.

Например, бывший госсекретарь США Майк Помпео очень эффективно работал с украинской командой. Тогда политика Трампа двигалась в взвешенном направлении. Так может быть и сейчас, но нужны соответствующие специалисты.

Украине стоит работать с определенными группами влияния. Их роль нельзя обесценивать, но также надо быть готовыми к тому, что Трамп останется непрогнозируемым. Это его психологический формат, который сформировался за годы в политике.

Поэтому остается работать с людьми, которые имеют на него влияние. Они должны делать все, чтобы Трамп не сошел со стратегической колеи поддержки Украины.

Напомним, Дональд Трамп преждевременно покинул саммит "Большой семерки" и так и не встретился с Владимиром Зеленским. Впоследствии он объяснил свой поступок обострением ситуации на Ближнем Востоке. Владимир Зеленский говорил, что планировал обсудить с Трампом покупку нового оборонного пакета для Украины.