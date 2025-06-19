Як зауважив 24 Каналу генерал армії, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, американського очільника все-таки можна в чомусь переконати. Важливо знайти підхід.
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Як вплинути на Трампа
Не варто думати, що позиція Трампа уже повністю сформована, він досі піддається впливу. Тому важливо, яким він буде. Наприклад, у ключових моментах він міг кардинально змінити свою риторику. Так було у ситуації з Іраном.
Сьогодні він старший, але сильна, потужна команда може щось зробити, а не ці люди, які ходять біля нього й бояться щось сказати. Тоді все працюватиме системно й у Трампа не буде шансів не погодитися,
– сказав Микола Маломуж.
Наприклад, колишній держсекретар США Майк Помпео дуже ефективно працював з українською командою. Тоді політика Трампа рухалася у виваженому напрямку. Так може бути й зараз, але потрібні відповідні фахівці.
Україні варто працювати з певними групами впливу. Їхню роль не можна знецінювати, але також треба бути готовими до того, що Трамп залишиться непрогнозованим. Це його психологічний формат, який сформувався за роки у політиці.
Тож залишається працювати з людьми, які мають на нього вплив. Вони мають робити все, щоб Трамп не зійшов зі стратегічної колії підтримки України.
Нагадаємо, Дональд Трамп передчасно покинув саміт "Великої сімки" й так і не зустрівся з Володимиром Зеленським. Згодом він пояснив свій вчинок загостренням ситуації на Близькому Сході. Володимир Зеленський казав, що планував обговорити з Трампом купівлю нового оборонного пакета для України.