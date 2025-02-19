Россия способна "очень быстро уничтожить украинские города, включая Киев", – Трамп

Американская и российская делегации провели переговоры в Саудовской Аравии. После этой встречи Дональд Трамп заявил, что Россия имеет возможность "очень быстро уничтожить украинские города".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию президента США Дональда Трампа.

Смотрите также Сделка с дьяволом, о которой мечтал Путин: чего достигла Россия на переговорах с США в Эр-Рияде

Что Трамп говорил о войне в Украине

Дональд Трамп на пресс-конференции заявил, что Россия имеет возможность "очень быстро уничтожить украинские города на 100%, включая Киев", но "просто не хочет этого делать".

К слову, после встречи в Эр-Рияде Дональд Трамп выдал ряд двусмысленных заявлений о войне. В частности, президент США заверил, что войну в Украине можно было бы решить без территориальных потерь и еще несколько лет назад.

Также он поддержал проведение выборов в Украине, отметив, что Владимир Зеленский якобы имеет низкую поддержку среди украинцев. По словам Трампа, нынешний президент имеет всего 4% поддержки среди избирателей, ведь "в Украине давно не было выборов". Такие заявления странным образом совпадают с официальной риторикой Кремля, который отказывается вести переговоры с Зеленским, мол, тот является "нелегитимным".