Кулеба объяснил громкие заявления Зеленского о готовности подписать мир: при чем здесь Дональд Трамп

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность подписать мир с Россией даже при условии прекращения боевых действий на текущей линии фронта без возвращения всех оккупированных россиянами территорий.

Таким образом он показывает сигнал Дональду Трампу, что именно Россия срывает мирный процесс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для Politico.

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Почему Зеленский начал говорить о мирных переговорах

Экс-министр посоветовал послушать последние интервью и заявления Владимира Зеленского, в которых президент говорит, что "нужно искать дипломатические решения", надо возвращать Крым дипломатическим путем", "мы недостаточно сильны, чтобы восстановить наши границы 1991 года".

По мнению Дмитрия Кулебы, все вышеупомянутые слова адресованы прежде всего новоизбранному американскому президенту Дональду Трампу. Он ожидает, что после инаугурации республиканец начнет быстро действовать, чтобы попытаться остановить войну, которую Россия развернула против Украины.

В то же время, как считает бывший министр иностранных дел, ни Владимир Зеленский, ни Владимир Путин не заинтересованы в быстром решении, потому что оба боятся, что именно их заставят к уступкам. Кроме того, диктатор, как говорит Кулеба, верит, что "близок к получению всего".

Так зачем ему соглашаться на что-то? Вторая проблема заключается в том, что если внимательно послушать Путина, он говорит, что готов к прекращению огня, но не такого, которое будет использовано для вооружения Украины. Его требованиями будут не только территориальные уступки и отсутствие членства в НАТО, но и фактически отсутствие украинской армии. И это подорвет всю идею гарантий безопасности,

– отмечает дипломат.

Напомним, Владимир Зеленский в интервью для Sky News заявил, что главу Кремля не устроит ни один мир, по условиям которого Украина будет оставаться независимой. По его мнению, к этому должны быть готовы и Трамп, и его команда. По его словам, без НАТО Украина не будет иметь реального суверенитета.