Таким чином він показує сигнал Дональду Трампу, що саме Росія зриває мирний процес. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для Politico.

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Чому Зеленський почав говорити про мирні перемовини

Ексміністр порадив послухати останні інтерв'ю та заяви Володимира Зеленського, у яких президент каже, що "потрібно шукати дипломатичні рішення", треба повертати Крим дипломатичним шляхом", "ми недостатньо сильні, щоб відновити наші кордони 1991 року".

На думку Дмитра Кулеби, усі вищезгадані слова адресовані насамперед новообраному американському президентові Дональду Трампу. Він очікує, що після інавгурації республіканець почне швидко діяти, аби спробувати зупинити війну, яку Росія розгорнула проти України.

Водночас, як вважає колишній міністр закордонних справ, ані Володимир Зеленський, ані Владімір Путін не зацікавлені у швидкому рішенні, тому що обидва бояться, що саме їх змусять до поступок. Крім того, диктатор, як каже Кулеба, вірить, що "близький до отримання всього".

То навіщо йому погоджуватися на щось? Друга проблема полягає в тому, що якщо уважно послухати Путіна, він каже, що готовий до припинення вогню, але не такого, яке буде використано для озброєння України. Його вимогами будуть не тільки територіальні поступки й відсутність членства в НАТО, а й фактично відсутність української армії. І це підірве всю ідею гарантій безпеки,

– наголошує дипломат.

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News заявив, що очільника Кремля не влаштує жоден мир, за умовами якого Україна залишатиметься незалежною. На його думку, до цього повинні бути готові і Трамп, і його команда. За його словами, без НАТО Україна не матиме реального суверенітету.