"Заявляли об угрозах": как в сети реагируют на смерть нардепа Антона Полякова
Источник:24 канал
Народный депутат Антон Поляков умер 8 октября в такси. Предварительно известно, что нардепу стало плохо, у него начались конвульсии. Журналистка Татьяна Даниленко написала, что несколько месяцев назад говорилось об угрозах.
В частности об их получении несколько месяцев назад заявляли Поляков и нардеп Скороход. В полиции сообщили, что остановили водителя такси из-за нарушения правил дорожного движения
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Хочу верить, что расследование будет объективным, – Разумков
Первым на смерть политика среагировал экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Он заявил, что 8 октября народного депутата Антона Полякова нашли мертвым.
Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!
– в телеграме написал Разумков.
Впоследствии на смерть отреагировала нардеп Галина Янченко. Она выразила соболезнования близким и родным и рассказала подробности смерти. Ориентировочно в 10:08 политик рассказала о деталях смерти.
Причина смерти Антона Полякова – острая коронарная недостаточность,
– написала Янченко в телеграме.
Она также добавила информацию, которая есть в ее распоряжении:
- когда патрульные остановили такси, Антон был жив, но в тяжелом состоянии – его рвало, а вскоре начались конвульсии;
- на полицейских были боди-камеры, которые работали и зафиксировали событие;
- завтра – послезавтра (говорится о 7 - 8 октября - 24 канал) будут результаты токсикологии, которые покажут, были ли в организме ядовитые вещества.
Она также призвала: "Не выдумывайте "измену" там, где ее нет. Вокруг темы смерти это выглядит крайне отвратительно".
Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил соболезнования родным, близким и всем друзьям.
Преждевременная смерть – это большое горе для его родных, близких, друзей и коллег. Светлая и неугасимая память о его добрых земных делах навсегда останется в памяти и сердцах всех, кто его знал, любил и уважал,
– прокомментировал политик.
"Заявляли об угрозах"
Журналистка Татьяна Даниленко написала, что внезапно умер при невыясненных обстоятельствах бывший "Слуга народа", 33-летний Антон Поляков. Она также описала информацию, которую обнародовала полиция и краткую биографию политика.
Они оба (говорится о Полякове и Скороход – 24 канал) заявили о внутрипартийной коррупции – "слугам" якобы доплачивают в конвертах, – утверждали Поляков и Скороход. Оба несколько месяцев назад заявляли об угрозах, – написала журналистка.
Даниленко также вспомнила, что Поляков, как и Скороход, с 2020 года входят в группу "За майбутнє", которую связывают с Игорем Коломойским. Она добавила: "На этой неделе Поляков утверждал, что дал показания НАБУ".
В группе "За майбутнє" не знают об угрозах
Сопредседатель фракции "За майбутнє" Тарас Батенко в кулуарах Верховной Рады прокомментировал смерть Антона Полякова.
Для нас это трагедия. Для нас это черная пятница. Виделись в последний раз вчера (говорится о 7 октября – 24 канал) в 17 часов вечера по окончании внеочередного заседания,
– сообщил Батенко.
Батенко также объяснил, что не знает, угрожал ли Антону Полякову кто-то. Он объяснил: "Не знаю, этим следствие должно заниматься".
На смерть отреагировала генпрокурор Ирина Венедиктова
Венедиктова заявила, что начато уголовное производство, окончательную причину смерти политика установит судебно-медицинская экспертиза.
Причины смерти будут устанавливаться при вскрытии, которое состоится уже в ближайшие часы (говорится о 9:40 8 октября – 24 канал),
– написала Венедиктова.
Генпрокурор выразила соболезнования близким Антона Полякова и заверила, что "быстро и объективно найдут истину".
Нардеп и член депутатской группы "Доверие" Лариса Билозир также сообщила о смерти политика.
Известно, что ему стало плохо во время поездки в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, полиция ведет следственные действия. Соболезнования родным и близким...
– написала нардеп.
Что известно о смерти Антона Полякова
- Утром 8 октября нардепа Антона Полякова обнаружили мертвым в Днепровском районе столицы.
- Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что "сегодня (говорится о 8 октября – 24 канал) около 2:00 экипаж патрульной полиции остановил машину такси за нарушение правил дорожного движения. На заднем сиденье автомобиля патрульные обнаружили лежащего человека, который потерял сознание".
- В полиции рассказали, что мужчине стало плохо в такси. Полиция начала уголовное производство по статье "Умышленное убийство" с пометкой "Естественная смерть".
- В прокуратуре отметили, что вскрытие тела Антона Полякова уже произошло. По результатам вскрытия, смерть народного депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца.