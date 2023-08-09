В то же время, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк опроверг циничные заявления российских оккупантов. Он подчеркнул, что наше государство никогда не будет атаковать Запорожскую АЭС.

Смотрите также Стрельба в Энергодаре не утихает: какую подлость задумали россияне

Подоляк высказался по поводу "атаки дронами" ЗАЭС

Михаил Подоляк отметил, что Украина никогда не совершала обстрелы, а также не планирует совершать атаки на Запорожскую атомную станцию, расположенную во временно оккупированном Энергодаре.

Безусловно, Украина не совершала никакой атаки с помощью беспилотника на ЗАЭС, не планировала и даже теоретически не будет этого делать,

– сказал он.

Он также подчеркнул, что все обвинения россиян в якобы "обстреле станции ВСУ" абсолютно ложны.

Обратите внимание! Все об угрозе теракта на ЗАЭС читайте в нашем телеграме.

Какая ситуация на ЗАЭС сейчас