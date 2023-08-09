Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк спростував цинічні заяви російських окупантів. Він наголосив, що наша держава ніколи не буде атакувати Запорізьку АЕС.

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Подоляк висловився щодо "атаки дронами" ЗАЕС

Михайло Подоляк зауважив, що Україна ніколи не здійснювала обстріли, а також не планує здійснювати атаки на Запорізьку атомну станцію, що розташована в тимчасово окупованому Енергодарі.

Безумовно, Україна не здійснювала жодної атаки за допомогою безпілотника на ЗАЕС, не планувала і навіть теоретично не буде цього робити,

– сказав він.

Він також наголосив, що всі звинувачення росіян у нібито "обстрілі станції ЗСУ" є абсолютно неправдивими.

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Яка ситуація на ЗАЕС зараз