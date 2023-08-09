Водночас радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк спростував цинічні заяви російських окупантів. Він наголосив, що наша держава ніколи не буде атакувати Запорізьку АЕС.
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Подоляк висловився щодо "атаки дронами" ЗАЕС
Михайло Подоляк зауважив, що Україна ніколи не здійснювала обстріли, а також не планує здійснювати атаки на Запорізьку атомну станцію, що розташована в тимчасово окупованому Енергодарі.
Безумовно, Україна не здійснювала жодної атаки за допомогою безпілотника на ЗАЕС, не планувала і навіть теоретично не буде цього робити,
– сказав він.
Він також наголосив, що всі звинувачення росіян у нібито "обстрілі станції ЗСУ" є абсолютно неправдивими.
Яка ситуація на ЗАЕС зараз
- Російські пропагандисти 9 серпня почали розганяти повідомлення про те, що нібито "український безпілотник" летів у бік Запорізької АЕС. Однак, російська армія нібито його вдало перехопила.
- Також представники МАГАТЕ отримали доступ до дахів третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС. Утім інспектори організації там знову не побачили жодних замінувань.
- Міський голова Енергодара Дмитро Орлов розповів, що російські загарбники перетворили Запорізьку АЕС на "ядерну фортецю". Зокрема, загарбники ховають особовий склад, техніку та боєприпаси у периметрі станції.
- Наприкінці липня МАГАТЕ зафіксували вибухи поблизу Запорізької АЕС. Крім цього, вони також зафіксували міни на самій станції.
- До того ж очільник Міненергитики Герман Галущенко сказав, що є небезпека того, що Запорізька атомна електростанція, замінована росіянами, злетить у повітря. За його словами, це може статися через те, що Україна не має доступу до систем моніторингу безпеки ЗАЕС, адже росіяни відключили нам доступ і продовжують чинити тиск на колектив атомної станції.