Без армии и бессильны перед НАТО: чем путину грозят провокации на ЗАЭС

россия анонсировала "провокацию" на ЗАЭС 19 августа. Если там действительно что-нибудь произойдет, кремль может остаться без боеспособной армии.

Такое мнение 24 каналу высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он добавил, что совершенно не понимает, что творится в головах российского командования.

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Возле ЗАЭС самые боеспособные российские формирования

Коваленко отметил: в Херсонской и Запорожской областях сконцентрирована самая большая группа российских боеспособных подразделений 5-й и 35-й отраслевой армии. Поэтому у него возник вопрос, действительно ли готова россия к ядерной катастрофе рядом со своими боевыми формированиями.

"Вы же тогда вообще останетесь без армии через несколько недель. Даже без боевых действий", – подчеркнул военный обозреватель.

Он также добавил: реакция, в частности НАТО, будет очень жесткой. Североатлантический альянс будет иметь все предпосылки считать россию атомным террористом, использующим ядерное оружие.

Тогда вы не сможете защититься от НАТО. И оно действительно освободит уже москву от путинского режима, потому что у вас вообще не будет армии,

– подчеркнул Коваленко.

Коваленко о том, чем пути грозят провокации на ЗАЭС: смотрите видео

Мир быстро выяснит, кто нанес удар по ЗАЭС

По мнению военного обозревателя, совершенно глупо со стороны россии анонсировать "провокации" на ЗАЭС со стороны Украины. Наша страна сейчас находится под пристальным наблюдением спутников.

"Разведывательные спутники предоставляют полную информацию о происходящем на территории Украины и непосредственно возле таких зон, как ЗАЭС", – добавил Коваленко.

Он отметил, что каждый выстрел войск россии фиксируется. Поэтому и в Пентагоне, и в Брюсселе знают, что именно россияне имитируют обстрелы ЗАЭС и совершают провокации.

Неужели в генеральном штабе россии или в министерстве обороны не понимают, что они под пристальным наблюдением и в их ложь никто не поверит? На кого она рассчитана? Только для потребителей информационного фаст-фуда самой россии,

– заметил Коваленко.

Это блеф, чтобы принудить Украину к переговорам

Военный эксперт отметил, что эти угрозы, скорее всего блеф, чтобы заставить Украину сесть за стол переговоров.

"Но мы очень хорошо знаем, что российское оружие не соответствует качеству, о котором они постоянно говорят. Та же ракета, которую могут использовать для провокаций, может быть бракованной, дефективной, что-то может пойти не так, и она действительно упадет именно на АЭС", – предостерег Коваленко.

Ситуация на ЗАЭС: коротко