россияне повредили линию электропередач: что сейчас происходит на Запорожской АЭС

Приблизительно в 12 часов дня 25 августа российские оккупанты повредили последнюю линию электропередач, которая отдавала электроэнергию из ЗАЭС в сеть Украины. В результате энергоблоки на станции автоматически аварийно отключились.

Об этом рассказал корреспондент 24 каналу из Запорожья. Он добавил, что 6 энергоблок включили заново, но очень быстро он снова выключился, так что теперь ЗАЭС впервые в истории отключили от сети.

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Почему энергоблок выключился

По его словам, энергоблок выключился из-за того, что ему некуда было отдавать энергию, ведь была повреждена последняя линия, соединявшая станцию с энергосетью Украины. В таком случае аварийная автоматика отключает блок, что и произошло.

Через 2 часа подключили 6 энергоблок к сети. Но снова что-то случилось на линии. То ли обстрелы, то ли что-то, потому что запустить поврежденную линию не так просто. Для этого нужно координироваться с диспетчером и т.п. Это не работает от включения рубильника,

– отметил корреспондент.

Что произошло после повторного отключения

После повторного отключения оба энергоблока остановились в штатном режиме. Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что сработали дизель-генераторы, которые должны подавать электроэнергию на охлаждение блоков.

"Но впоследствии удалось обойтись без них и подсоединиться опять же к сети Украины через ТЭС, через линию, соединяющую эти 2 станции", – отметил корреспондент.

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Но теперь говорится, что ЗАЭС забирает электроэнергию из сети Украины на охлаждение своего оборудования и радиоактивных частей. Он также добавил, что 26 августа планировали провести ремонтные работы Днепровской линии, ведущей на неоккупированную часть Украины, чтобы энергоблоки снова заработали. Но пока сообщений по этому поводу не поступало.

Линия по ТЭС – это резервная линия

Линия, которая питает сейчас ЗАЭС – это резервная линия. Подключение станции к ней – это выход из ситуации, который нашли украинские энергетики, чтобы АЭС не питалась от дизель-генераторов.

Работа от них сама по себе уже вызывает напряжение. Ибо для стабильной работы дизель-генераторов необходимо постоянно подвозить топливо,

– подчеркнул корреспондент.

Почему произошло повреждение днепровской линии

Корреспондент рассказал, что повреждение высоковольтной линии произошло, скорее всего, из-за пожаров в лесу вблизи станции, возникшей из-за обстрелов россиян. Когда возле высоковольтной линии происходит возгорание, она автоматически отключается.

"Такие случаи были и раньше, когда, например, фермеры жгли стерню", – отметил он.

Поэтому и в мирное время спасателям приходилось тушить лесные пожары. Но сейчас и они находятся под прессингом. В частности, оккупанты обстреливали и их часть в Энергодаре.

Что означает отключение блоков

Существует ряд режимов, в которых можно остановить энергоблок. Вплоть до режима холодной остановки, когда он просто стоит.

Впрочем, 5 и 6 энергоблоки, которые сейчас отключились от сети, находятся в высокой степени готовности к тому, чтобы их включили снова. В общем, все энергоблоки ЗАЭС можно включить, но для этого нужно разное время,

– подчеркнул корреспондент.

Сейчас все зависит от того, удастся ли восстановить поврежденную линию Днепра.

Какая радиационная ситуация

По его словам, населению Энергодара пока нечего волноваться. Радиоактивная ситуация на станции никак не изменилась. Городской голова обращался к людям, что сейчас йодид калия пить не надо.

"Пока ситуация штатная, но все же очень опасная, и она может развиваться не в совсем хорошем направлении", – подытожил корреспондент.

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