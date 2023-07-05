Руководство успеет убежать: готовы ли россияне уничтожить своих солдат ради теракта на ЗАЭС

Если оккупанты подорвут ЗАЭС, то им придется оттуда убегать по зараженной зоне, подвергаясь радиоактивному излучению. Но российскому командованию все равно, сколько именно их солдат получит облучение.

Об этом в своем стриме заявил военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. Он отметил, что российское военное руководство, как обычно, уйдет раньше.

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"Сядет в бронетехнику и поедет как можно дальше, а бойцы потом будут на открытых грузовиках ехать и радиоактивную пыль глотать", – сказал Жданов.

"Или россияне, или пустыня"

Военный эксперт напомнил, что российский генерал, возглавлявший группировку россиян на ЗАЭС, делал определенное заявление. Это было тогда, когда после оккупации станции туда впервые приехало МАГАТЭ. Агентство пыталось решить вопрос демилитаризации станции и взять её под свое руководство.

Он (российский генерал – 24 Канал) сказал: "Или мы здесь, или здесь будет пустыня". Это – их девиз. То есть, если они уходят, они оставляют после себя выжженную пустыню, непригодную для жизни,

– рассказал Олег Жданов.

Это оккупанты продемонстрировали, когда взорвали Каховскую ГЭС. Враг даже не позаботился о своих военных, которые тонули или сидели на деревьях. Когда рванула дамба, россияне даже не сообщили всем своим войскам. Поэтому российское военное руководство в случае возможной аварии пострадает меньше.

"А солдаты, если они этого не понимают, значит, просто потом будут бегать по врачам, светиться по ночам и пытаться вывести из своего организма радионуклиды с периодом полураспада в 160 лет", – отметил военный эксперт.

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