Серьезные ситуации на АЭС – "красные линии" в отношениях путина и Эрдогана, – политолог

россия в дальнейшем будет устраивать всевозможные провокации на Запорожской АЭС, но до катастрофы не дойдет. Это будет иметь негативные последствия и для Турции, с которой путину необходимо сохранить дружеские отношения.

Такое мнение 24 каналу озвучил директор программ практической политики Института политического образования, политолог Александр Солонтай. Президент Турции Реджеп Эрдоган сейчас очень нужен путину, ведь через него он, в частности, может передавать свои месседжи в Украину.

Важно Эрдоган вспомнил о крымских татарах и подчеркнул, что Крым должен быть украинским

В случае катастрофы на ЗАЭС россия потеряет связи с Турцией

Солонтай рассказал, если что-то катастрофическое произойдет на ЗАЭС – это будет "красной линией" в отношениях Эрдогана с путиным. Любой взрыв или еще что-нибудь подобное будет серьезной проблемой и для Турции.

После этого Эрдоган перестанет просто декларировать, что Крым украинский и он за территориальную целостность нашего государства. В случае любой серьезной аварии на ЗАЭС путин потеряет своего полусоюзника,

– отметил политолог.

Турция очень необходима россии

По словам Солонтая, кремль не может себе позволить потерять такую экономическую щель, как Турция.

"Это коридор, посредством которого россия уходит от санкций", – подчеркнул политолог.

А также добавил, кроме Турции, это еще Индия и Китай. Туда россия направила свои экономические потоки. Поэтому зависима от этих стран, в том числе и от Эрдогана.

Я уверен, что в Энергодаре будут продолжаться военные провокации, обстрелы, будет применяться ядерный терроризм, угрозы, они будут собирать совбезы и будут обвинять во всем Украину, будут отсоединять ЗАЭС от энергосети. У нас будут проблемы с Запорожской АЭС, но катастрофы не будет,

– подытожил Солонтай.

Солонтай о "красных линиях" в отношениях путина и Эрдогана: смотрите видео

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