Радиационное облако с Запорожской АЭС может накрыть часть Юга Украины и юго-запад россии

В случае аварии на ЗАЭС, согласно розе ветров на понедельник, 29 августа 2022 года, радиационное облако охватит Украину и россию. Речь идет о части Юга нашей страны и юго-западных регионах россии.

Такой анализ был обнародован в "Энергоатоме" по данным специалистов Госатомрегулирования Украины. В случае аварии облако распространения радиации будет двигаться за ветром к юго-востоку в сторону россии.

К теме россии от ЗАЭС требуется только ядерный шантаж, а не электроэнергия, – политолог

Людям нужно делать йодную профилактику

Жителям территорий, потенциально попадающих под опасность от вероятной аварии, нужно провести йодную профилактику. Также лучше не выходить на улицу без необходимости. Если же появится радиационная опасность, необходимо применять защитные средства для органов дыхания.

Людям еще советуют провести герметизацию помещений, то есть окон и дверей. Надо отключить кондиционеры, вентиляторы, закрыть вентиляционные продухи, дымоходы и т.д. Также школы и сады должны работать в специальном режиме. Следует организовать санитарные барьеры на входах в помещения, где будут снимать верхнюю одежду и переобуваться.

На потенциально опасных территориях рекомендуют герметизировать и упаковывать продукты, воду, белье, документы и ценные вещи. Следует ограничить использование леса и не нарушать запрет на охоту и рыбную ловлю в местных водоемах.

Чтобы предотвратить опыление на открытых местностях, рекомендуют провести обеззараживание территорий. Следует еще и ввести специальные ограничения для автотранспорта относительно выезда на обочину, движения по дорогам без жесткого покрытия.

Ядерный терроризм россии

оккупанты захватили Запорожскую атомную станцию. Теперь они ее обстреливают, разместили технику возле энергоблоков и заминировали. Это может привести к катастрофе. Кроме того, станцию отключали от энергосистемы Украины, что очень опасно. Благодаря героизму украинских атомщиков ее удалось подключить снова.

Возле станции был пожар. Повреждено оборудование станции, ведь оккупанты мешали потушить пожар на ЗАЭС. Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух рассказывал, что обстрелы ведутся локализовано, с коротким промежутком между выстрелом и взрывом.

В обстрелах россия обвиняет Украину, как и всегда. В американском Институте изучения войны, ссылаясь на Энергоатом, заявили, что россияне в течение 26 – 27 августа обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. Обещала "предоставить доказательства" против ВСУ, но ясное дело, что их до сих пор нет.

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