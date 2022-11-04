Что означает аннексия ЗАЭС для энергетики Украины и какова цель у оккупантов: объяснение специалиста
Физический контроль за Запорожской АЭС осуществляют россияне, и мы видели ситуацию, когда с марта по август ЗАЭС работала в гибридном режиме – выполняла указания Укрэнерго и Энергоатома. Работники и дальше в штате Энергоатома – они производили и поставляли электроэнергию в энергосистему Украины, но под контролем оккупантов.
Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он также отметил, что с августа станция фактически прекратила свою работу, на территории разрешили находиться МАГАТЭ.
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Юрий Корольчук говорит, что были мнения, чтобы МАГАТЭ при своем посредничестве сохранили такую же модель работы. Но МАГАТЭ не посредники, а техническая команда.
Переговоры по ЗАЭС и ее судьбе в будущем продолжаются, надежды оккупантов о том, что станцию подсоединят в российскую энергосистему – это наивное мнение,
– говорит Корольчук.
По его словам, последние действия захватчиков на оккупированных территориях склоняют к мнению, что россияне стремятся достичь какого-то компромисса – типа зернового соглашения.
Подробнее о вероятной аннексии ЗАЭС: смотрите видео
В условиях веерных и аварийных отключений, тот объем электроэнергии, которую производит ЗАЭС – существенно помог нам.
Ситуация вокруг ЗАЭС не простая, в условиях исторического мирового опыта – это первый случай, когда атомная станция находится на линии фронта.
ЗАЭС обесточена
- 5 октября российский диктатор Путин издал ничтожный приказ о "передаче" Запорожской АЭС в федеральную собственность России. В Энергоатоме подчеркнули, что для ВСУ такие решения России не имеют значения.
- Оккупанты додумались разместить на крыше одного из энергоблоков ЗАЭС военное оборудование. На станции до сих пор работают украинские специалисты. Россияне пытаются заставить их подчиниться Росатому.
- 3 ноября оккупанты снова били по территории Запорожской АЭС, в результате чего они уничтожили две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой. В настоящее время ЗАЭС работает на дизель-генераторах.
- В Энергоатоме заявили, что оккупанты хотят переприсоединить ЗАЭС к российской энергосистеме. Они попытаются подавать оттуда электричество на временно оккупированные территории Донбасса и Крыма.