Что означает аннексия ЗАЭС для энергетики Украины и какова цель у оккупантов: объяснение специалиста

Физический контроль за Запорожской АЭС осуществляют россияне, и мы видели ситуацию, когда с марта по август ЗАЭС работала в гибридном режиме – выполняла указания Укрэнерго и Энергоатома. Работники и дальше в штате Энергоатома – они производили и поставляли электроэнергию в энергосистему Украины, но под контролем оккупантов.

Об этом 24 каналу рассказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он также отметил, что с августа станция фактически прекратила свою работу, на территории разрешили находиться МАГАТЭ.

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Юрий Корольчук говорит, что были мнения, чтобы МАГАТЭ при своем посредничестве сохранили такую же модель работы. Но МАГАТЭ не посредники, а техническая команда.

Переговоры по ЗАЭС и ее судьбе в будущем продолжаются, надежды оккупантов о том, что станцию подсоединят в российскую энергосистему – это наивное мнение,

– говорит Корольчук.

По его словам, последние действия захватчиков на оккупированных территориях склоняют к мнению, что россияне стремятся достичь какого-то компромисса – типа зернового соглашения.

Подробнее о вероятной аннексии ЗАЭС: смотрите видео

В условиях веерных и аварийных отключений, тот объем электроэнергии, которую производит ЗАЭС – существенно помог нам.

Ситуация вокруг ЗАЭС не простая, в условиях исторического мирового опыта – это первый случай, когда атомная станция находится на линии фронта.

ЗАЭС обесточена