Про це 24 каналу розповів експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він також зазначив, що із серпня станція фактично припинила свою роботу, на території дозволили перебувати МАГАТЕ.

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Юрій Корольчук каже, що були думки, аби МАГАТЕ за свого посередництва зберегли таку ж модель роботи. Але МАГАТЕ не посередники, а технічна команда.

Переговори щодо ЗАЕС та її долі в майбутньому тривають, надії окупантів про те, що станцію під’єднають в російську енергосистему – це наївна думка,

– каже Корольчук.

За його словами, останні дії загарбників на окупованих територіях схиляють до думки, що росіяни прагнуть досягти якогось компромісу – на кшталт зернової угоди.

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В умовах віялових та аварійних відключень, той обсяг електроенергії, яку виробляє ЗАЕС – суттєво б допоміг нам.

Ситуація навколо ЗАЕС не є простою, в умовах історичного світового досвіду – це перший випадок, коли атомна станція перебуває на лінії фронту.

ЗАЕС знеструмлена