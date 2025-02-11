Из-за российских обстрелов Запорожская АЭС уже в который раз на грани блэкаута

Одна из двух линий питания временно оккупированной Запорожской атомной электростанции обесточена в результате вражеских обстрелов. Из-за этого станция находится на грани блэкаута.

Соответствующую информацию обнародовали во вторник, 11 февраля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

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Какова ситуация на ЗАЭС

Атомная электростанция сейчас соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи. Энергетики смогут приступить к восстановлению питания этой линией, как только позволит ситуация с безопасностью.

Опять на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за вражеских обстрелов – в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины,

– заявил министр энергетики Герман Галущенко.

По его словам, из-за оккупации станции россиянами ситуация на ЗАЭС остается угрожающей, и только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции.

Напомним, что подобный инцидент случается не впервые, ранее станция была на грани блэкаута в декабре 2024 года. Тогда Запорожская АЭС также осталась на одной линии питания с украинской энергосистемой.