Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что мир должен отреагировать на эти планы. Кроме того, он призвал мировое сообщество принять все необходимые меры.

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Подоляк высказался по поводу планов россиян

Михаил Подоляк отметил, что россияне не способны удержать Энергодар, город, где расположена ЗАЭС, в среднесрочной перспективе. Именно поэтому захватчики планируют совершить ядерную катастрофу на атомной станции.

Россия рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны,

– заявил советник.

Он также рассказал, что таким образом Москва хочет зафиксировать в последующие годы территориальный статус-кво без прекращения огня. По словам Подоляка, к этой стратегии относятся как попытки ударов "Кинжалами" по дамбе в Кривом Роге, так и дополнительные минирования охлаждающих бассейнов на Запорожской АЭС.

"Решатся ли в Кремле на этот сценарий, сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира", – подытожил он.

Напоследок Подоляк добавил, что все красные линии мир уже должен начертить, а последствия за теракт на ЗАЭС – анонсировать. Он также сказал, что это должно произойти "сегодня, а не завтра".

Россияне планируют совершить ядерную катастрофу на ЗАЭС: что известно