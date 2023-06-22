Советник главы Офиса Президента подчеркнул, что мир должен отреагировать на эти планы. Кроме того, он призвал мировое сообщество принять все необходимые меры.
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Подоляк высказался по поводу планов россиян
Михаил Подоляк отметил, что россияне не способны удержать Энергодар, город, где расположена ЗАЭС, в среднесрочной перспективе. Именно поэтому захватчики планируют совершить ядерную катастрофу на атомной станции.
Россия рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны,
– заявил советник.
Он также рассказал, что таким образом Москва хочет зафиксировать в последующие годы территориальный статус-кво без прекращения огня. По словам Подоляка, к этой стратегии относятся как попытки ударов "Кинжалами" по дамбе в Кривом Роге, так и дополнительные минирования охлаждающих бассейнов на Запорожской АЭС.
"Решатся ли в Кремле на этот сценарий, сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира", – подытожил он.
Напоследок Подоляк добавил, что все красные линии мир уже должен начертить, а последствия за теракт на ЗАЭС – анонсировать. Он также сказал, что это должно произойти "сегодня, а не завтра".
Россияне планируют совершить ядерную катастрофу на ЗАЭС: что известно
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов 20 июня сказал, что россияне дополнительно заменяли территорию Запорожская АЭС. В частности, говорится об одном из прудов охладителей станции.
- Впоследствии украинский глава Владимир Зеленский заявил, что российская армия уже все подготовила для возможного теракта на Запорожской АЭС. Это ему стало известно после доклада украинской разведки и СБУ.
- Президент "Энергоатома" Петр Котин рассказал, что ядерная угроза на станции остается постоянно. По его словам, у россиян есть множество способов, как повредить станции.
- Бывший посол Украины в США Валерий Чалый сказал, что украинцы должны быть "готовыми к любому сценарию" положения на станции Он призвал подготовить пищу и вещи первой необходимости.