Радник голови Офісу Президента наголосив, що світ має відреагувати на ці плани. Крім того, він закликав світову спільноту вжити всіх необхідних заходів.

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Подоляк висловився щодо планів росіян

Михайло Подоляк зауважив, що росіяни не здатні втримати Енергодар, місто де розташована ЗАЕС, у середньостроковій перспективі. Саме тому загарбники планують вчинити ядерну катастрофу на атомній станції.

Росія розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони,

– заявив радник.

Він також розповів, що таким чином Москва хоче зафіксувати на наступні роки територіальний статус-кво без припинення вогню. За словами Подоляка, до цієї стратегії належать як і спроби ударів "Кинджалами" по дамбі в Кривому Розі, так і додаткові мінування охолоджувальних басейнів на Запорізькій АЕС.

"Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу", – підсумував він.

Наостанок Подоляк додав, що всі червоні лінії світ має вже накреслити, а наслідки за теракт на ЗАЕС – анонсувати. Він також сказав, що це має статися "сьогодні, а не завтра".

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