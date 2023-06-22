Радник голови Офісу Президента наголосив, що світ має відреагувати на ці плани. Крім того, він закликав світову спільноту вжити всіх необхідних заходів.
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Подоляк висловився щодо планів росіян
Михайло Подоляк зауважив, що росіяни не здатні втримати Енергодар, місто де розташована ЗАЕС, у середньостроковій перспективі. Саме тому загарбники планують вчинити ядерну катастрофу на атомній станції.
Росія розглядає масштабний теракт на ЗАЕС для зупинки українського контрнаступу та створення безлюдної санітарної сірої зони,
– заявив радник.
Він також розповів, що таким чином Москва хоче зафіксувати на наступні роки територіальний статус-кво без припинення вогню. За словами Подоляка, до цієї стратегії належать як і спроби ударів "Кинджалами" по дамбі в Кривому Розі, так і додаткові мінування охолоджувальних басейнів на Запорізькій АЕС.
"Чи наважаться в Кремлі на цей сценарій, сьогодні залежить виключно від реакції глобального світу", – підсумував він.
Наостанок Подоляк додав, що всі червоні лінії світ має вже накреслити, а наслідки за теракт на ЗАЕС – анонсувати. Він також сказав, що це має статися "сьогодні, а не завтра".
Росіяни планують вчинити ядерну катастрофу на ЗАЕС: що відомо
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов 20 червня сказав, що росіяни додатково замінували територію Запорізької АЕС. Зокрема, мовиться про один зі ставків охолоджувачів станції.
- Згодом український очільник Володимир Зеленський заявив, що російська армія вже все підготувала для можливого теракту на Запорізькій АЕС. Це стало йому відомо після доповіді української розвідки та СБУ.
- Президент "Енергоатому" Петро Котін розповів, що ядерна загроза на станції лишається постійно. За його словами, росіяни мають безліч способів, як зашкодити станції.
- Колишній посол України у США Валерій Чалий сказав, що українці мають бути "готовими до будь-якого сценарію" становища на станції. Він закликав підготувати продовольство та речі першої потреби.