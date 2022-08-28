Оккупанты превратили ЗАЭС в военную базу, и это угроза для всей Европы, – Кулеба
28 августа 2022 , 15:29Читати новину українською
Источник:Дмитрий Кулеба
россия продолжает заниматься ядерным террором. Захваченную Запорожскую АЭС оккупанты превратили в военную базу.
Поэтому есть угроза для всего континента. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
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Ядерная безопасность – главное для Украины
Глава ведомства обратил внимание на трагическое прошлое нашего государства из-за аварии на ЧАЭС. Исходя из этого, уже десятилетиями ядерная безопасность оставалась главным приоритетом Украины.
российские оккупанты превратили Запорожскую АЭС в военную базу, поставив под угрозу весь континент. Российские военные должны уйти прочь с завода,
– подчеркнул Кулеба.
Ведь им там нечего делать.
Кратко о ситуации на ЗАЭС
- На станции ситуация сложная, напряженная и опасная. российские оккупанты продолжают периодически обстреливать территорию – повреждено оборудование станции, ведь оккупанты мешали потушить пожар на ЗАЭС. Обстрелы ведутся локализовано, с коротким промежутком между выстрелом и взрывом.
- В американском Институте изучения войны, ссылаясь на Энергоатом, заявляли, что россияне в течение 26 – 27 августа обстреливали Запорожскую атомную электростанцию. россия же обещала "предоставить доказательства" против ВСУ. Ведь именно Украину агрессор лживо во всем винит.
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