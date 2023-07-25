Противопехотные мины на Запорожской АЭС: генерал украинской армии предположил, что запланировала Россия

МАГАТЭ нашло на территории Запорожской АЭС противопехотные мины, которые разместили российские оккупанты. Они снова продолжают свой ядерный шантаж.

Об этом 24 Каналу рассказал генерал украинской армии, глава Службы внешней разведки (в 2005 – 2010 годах) Николай Маломуж. По его словам, понятно, что на территории АЭС нельзя размещать никакие мины, снаряды и другие взрывные устройств. Это предусмотрено как международными правилами, так и внутренними регламентами Украины.

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Россия снова шантажирует мир

Как отметил Маломуж, российские оккупанты могут готовиться к провокациям. Потому нужно быть к этому готовыми. Цель врага вполне ясна и уже много раз была проговорена.

Одна из целей врага – шантажировать мир из-за ситуации на ЗАЭС и обвинить во всем Украину. Для этого они размещают минные устройства, могут готовить ракетные удары, чтобы обвинить Украину. Тогда они начнут ставить вопрос, что якобы Украина "посягает" на безопасность ядерных объектов. Это все делается, чтобы мир склонил Украину к переговорам,

– заметил Маломуж.

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МАГАТЭ и ООН должны занять жесткую позицию по ситуации на Запорожской АЭС. Нельзя было такого допустить, чтобы стая российских оккупантов заняла станцию и начала шантажировать мир. Представители мировых организаций должны требовать у Путина вывести войска с этой территории и в целом демилитаризовать станцию.

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Ситуация на ЗАЭС: коротко