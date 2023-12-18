Оккупанты заставляют работников ЗАЭС брать российские паспорта: в облсовете прокомментировали

Россия усиливает давление на несколько сотен украинских специалистов, работающих на ЗАЭС. Новое требование ФСБ состоит в том, чтобы украинцы получили российские паспорта и подписали контракт с "Росатомом".

Оккупанты пытаются всячески усложнить жизнь украинским работникам, чтобы они таки взяли российское гражданство. Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко, отметив, что в целом ситуация на ЗАЭС контролируемая и стабильная.

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Давление на украинцев

Согласно требованиям российских оккупантов, несколько сотен украинских работников ЗАЭС должны получить паспорт государства-агрессора и подписать контракты до 31 декабря 2023 года.

Этот процесс не новый, однако сейчас он становится активнее.

Возможно, произошли некоторые кадровые изменения на самой атомной станции. Еще несколько месяцев назад ни на одной ответственной должности не было людей без российского паспорта. Это были либо украинцы, подписавшие контракт и получившие паспорт, либо привезенные специалисты из "Росатома",

– отметил Сергей Лышенко.

Кроме того, людям, которые поддерживают Украину и отказываются от российского гражданства, не только сложно работать, но и получать зарплату.

"Если это давление происходит, то среди работников смежных процессов сейчас привлекают частных подрядчиков. Или среди квалифицированных работников, ради которых делали исключения относительно привлечения к тем или иным работам, а сейчас на них давят", – сообщил депутат.

Среди завезенных на ЗАЭС российских энергетиков растет недовольство из-за невыполненных обещаний относительно сроков командировок на оккупированную ЗАЭС.

Их работа должна была длиться два месяца, однако Кремль предписывает им работать по пол года и дольше. Это связано с тем, что в России трудно найти желающих квалифицированных специалистов им взамен.

Какая ситуация в целом на ЗАЭС

Ранее Россия использовала Запорожскую атомную электростанцию как элемент энергетического шантажа, происходившего прошлой зимой. В этом году враг к таким средствам не прибегает, поэтому АЭС несколько исчезла с первых полос.

Обще россияне поддерживают ее в более или менее должном состоянии, не допускают аварийных отключений и сбоев в работе. Делают это, чтобы ситуация была стабильно контролируемой,

– заметил Лышенко.

Собственно, это общий результат работы МАГАТЭ, ВСУ и политических договоренностей.

В конце концов, врагу также потребовалась стабильная работа инфраструктуры на оккупированных территориях. Ведь последние полгода российская пропаганда нацелена на то, чтобы доказать людям, что Россия там навсегда.

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