Присутствие россиян снижается, – депутат Запорожского горсовета рассказал о действиях врага возле ЗАЭС

Присутствие россиян на территории Запорожской АЭС действительно уменьшается. Власть готова к любым сценариям – даже к самым худшим.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. По его словам, все сейчас тщательно держат "руку на пульсе" по ситуации из Запорожской АЭС.

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Власть готова ко всем возможным сценариям. Все зависит от того, действительно ли оккупанты рискнут взорвать ЗАЭС.

Тут, исходя из ситуации, готовы ко всем сценариям. И даже к худшим, в которых придется эвакуировать жителей двух районов Запорожья и всего Запорожского района,

– отметил Кирильчук.

Россиян действительно стало меньше, но есть нюансы

Как подчеркнул Кирильчук, российских оккупантов действительно стало меньше на территории Запорожской АЭС. Важно заметить, что этому предшествовало. Россияне начали рассказывать в Энергодаре, что действительно ситуация под контролем и никакой угрозы нет. А теперь вкидывают лживые нарративы, что Украина якобы "может совершить теракт на ЗАЭС".

Похожая ситуация была и по Каховской ГЭС. Оккупанты тоже сначала рассказывали, что никаких угроз нет, а потом – взорвали все.

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Россия – страна-агрессор, которая все делает наоборот. Если они что-то такое заявляют, то действительно могут "учудить",

– заметил Кирильчук.

С самого Энергодара действительно поступает информация, что присутствие россиян уменьшилось. Однако такие сообщения при оккупации неоднократно появлялись. А потом там объявляли, что произошла ротация.

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В любом случае, ситуацию на Запорожской АЭС постоянно мониторят. А власть готова к разным сценариям, которые могут случиться.

Угроза на ЗАЭС: коротко