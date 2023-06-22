Напряженная ситуация на ЗАЭС: какой сейчас уровень воды в пруду-охладителе станции

По состоянию на 22 июня уровень воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС – стабилен. Ситуация остается контролируемой.

В настоящее время зафиксировано незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Следует отметить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года.

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Что известно об уровне воды в пруду-охладителе Запорожской АЭС

Несмотря на подрыв российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС, ситуация остается стабильной и контролируемой.

На сегодняшний день фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе. Сейчас он составляет – 16,61 метра. Этого достаточно для обеспечения нужд станции.

Уровень воды в канале ТЭС, откуда при необходимости подпитывается пруд ЗАЭС, – на уровне 11,15 метра. В последнее время уровень воды в канале существенно не падает, его показатели уже не зависят от колебаний Каховского водохранилища,

– отметили в Энергоатоме.

Там напомнили, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, так что с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит.



Ситуация на ЗАЭС / фото Энергоатом

Россия готовит теракт на ЗАЭС с выбросом радиации

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия готовит теракт в ЗАЭС с выбросом радиации. Наш лидер заслушал доклады украинской разведки и СБУ.

"Разведка получила информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции – террористического акта с выбросом радиации. Они все подготовили для этого", – сообщил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что радиация не знает государственных границ и то, по ком она ударит, определяется только направлением ветра.

Обратите внимание! 4 марта 2022 года, в ходе российского вторжения в Украину, атомная и тепловая электростанции были захвачены российскими войсками во время боев за Энергодар. 12 марта 2022 года сообщалось, что объект контролируется вражеской компанией "Росатом".

20 июня 2023 года начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС – установив взрывчатку на охладитель станции. При детонировании существует угроза подрыва или аварии, поскольку Запорожская АЭС находится под временным контролем оккупационных войск.