Заканчиваю отпуск и скоро буду, – Аваков с вином в руках анонсировал свое возвращение

После отставки с поста министра в июле Арсен Аваков уехал на отдых в Италию. На Апеннинском полуострове экс-чиновник просидел почти 3 месяца.

В субботу, 2 октября, он анонсировал свое возвращение в Украину, возможно, и к политической деятельности. Об этом бывший глава МВД сообщил на своей странице в инстаграме.

Читайте также "Выход из внутренних органов": Аваков похвастался фото из Италии, а Луценко его потроллил

Арсен Аваков обнародовал фотографию с вином, находясь в итальянском регионе Лацио.

Отпуск заканчиваю и скоро буду,

– подписал пост экс-министр.



Аваков анонсировал свое возвращение / Фото с инстаграма Арсена Авакова

Отставка Авакова: коротко

Верховная Рада на заседании 15 июля, проголосовала за увольнение Авакова с должности. На его место народные депутаты назначили Дениса Монастырского.



Провалы Авакова в должности / Инфографика 24 канала

Текст публикации Арсена Авакова:

Вода не утоляет жажду...

Я это пробовал однажды!

Любой мыслитель, уважающий себя приходит к этому неизбежному выводу.

С субботой Вас!

p.s / да, даже трускавецкая)

p.s 2 / да, отпуск заканчиваю и скоро буду))