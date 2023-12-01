Связано ли с мобилизацией: Закарпатская ОВА объяснила решение о проверке документов

Накануне стало известно, что в Закарпатье была введена проверка документов. Ее будут осуществлять у всех людей на территории области. Местные власти уточнили, связано ли это с мобилизацией.

Детальнее о проверке документов рассказал заместитель главы Закарпатской ОВА Игорь Шинкарюк. Во время брифинга он заверил, что это никак не связано с мобилизационными мероприятиями, введенными в Украине и регионе.

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Зачем приняли решение о проверке

В то же время Шинкарюк отметил, что соответствующее решение касается и распространяется только на территорию Закарпатской области.

Есть ложное утверждение, что это решение связано с мобилизацией. Хочу заверить, что оно не имеет отношения и не было принято для того, чтобы каким-либо образом влиять на мобилизационные меры,

– подчеркнул он.

Заместитель уточнил, что соответствующее решение направлено на то, чтобы у военнослужащих и других представителей сектора обороны и безопасности была возможность и правовые основания проверять документы в зоне ответственности или там, где они несут службу.

В Закарпатье будут проверять документы: что известно

Соответствующее решение Закарпатская ОВА приняла 30 ноября. Оно касалось внедрение проверки у граждан документов. Будут это делать на территории всей области. А приняли его в соответствии с постановлением Кабмина.

В ОВА добавили, что назначили комендантов районов и городов Закарпатской области. Сделали это благодаря совместному приказу главы ОВА и начальника областного ТЦК и СП. Собственно эти коменданты будут определять уполномоченных лиц. Они будут заниматься проверкой документов.

Ранее стало известно, что документы будут проверяться в ТРЦ в Харьковской области. Глава ОВА Олег Синегубов 23 ноября сообщил, что провел заседание Совета обороны. Во время него обсудил вопросы, касающиеся ситуации в регионе. Один из них – усиление контроля за мобилизационными мероприятиями.

Следовательно, в Харьковской области документы будут проверять в развлекательных центрах. По словам Синегубова, мобилизация в области должна производиться исключительно с соблюдением всех требований, описанных в действующем законодательстве Украины.