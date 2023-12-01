Детальніше про перевірку документів розповів заступник глави Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк. Під час брифінгу він запевнив, що це аж ніяк не пов'язано з мобілізаційними заходами, запровадженими в Україні та регіоні.

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Для чого ухвалили рішення про перевірку

Водночас Шинкарюк зазначив, що відповідне рішення стосується та поширюється винятково на територію Закарпатської області.

Є хибне твердження, що начебто це рішення пов'язане з мобілізацією. Хочу запевнити, що воно не має стосунку і не було прийняте для того, щоб якимось чином впливати на мобілізаційні заходи,

– підкреслив він.

Заступник уточнив, що відповідне рішення спрямоване на те, щоб у військовослужбовців та інших представників сектору оборони та безпеки мали можливість та правові підстави перевіряти документи у зоні відповідальності або ж там, де вони несуть службу.

На Закарпатті перевірятимуть документи: що відомо

Відповідне рішення Закарпатська ОВА ухвалила 30 листопада. Воно стосувалося впровадження перевірки у громадян документів. Робитимуть це на території всієї області. А ухвалили його відповідно до постанови Кабміну.

В ОВА додали, що призначили комендантів районів і міст Закарпатської області. Зробили це завдяки спільному наказу глави ОВА та начальника обласного ТЦК та СП. Власне, ці коменданти визначатимуть уповноважених осіб. Вони займатимуться перевіркою документів.

Раніше стало відомо, що документи перевірятимуть у ТРЦ на Харківщині. Глава ОВА Олег Синєгубов 23 листопада повідомив, що провів засідання Ради оборони. Під час нього обговорив питання, що стосуються ситуації в регіоні. Одне із них – посилення контролю за мобілізаційними заходами.

Відтак, на Харківщині документи перевірятимуть у розважальних центрах. За словами Синєгубова, мобілізація в області має відбуватися винятково з дотриманням усіх вимог, описаних у чинному законодавстві України.