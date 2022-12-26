Потерялись в горах: на Закарпатье пограничники из Украины и Румынии разыскивают 4 мужчин

На Закарпатье украинские пограничники вместе с румынскими коллегами разыскивают четырех потерявшихся в горах мужчин. Поисковые работы усложняются из-за плохой видимости и высокого снежного покрова.

Четырех мужчин, которые потерялись в горах, пограничники Украины и Румынии разыскивают с 25 декабря. Подробнее рассказывает 24 канал.

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Четверо мужчин потерялись в горах на Закарпатье

В районе горы Поп Иван Мармарошский 25 декабря румынские пограничники задержали двух украинцев, которые незаконно пересекли границу. Задержанные рассказали, что вместе с ними было еще четверо мужчин, но они исчезли из поля зрения.

Наши пограничники вместе с румынскими коллегами немедленно организовали поисковые мероприятия. Они продолжаются до сих пор. К работе также привлекли вертолеты с обеих сторон границы.

Поиски затрудняют высокий снежный покров и плохая видимость, что препятствует использованию автомобильной техники,

– отметили в Госпогранслужбе Украины.

Пограничники предостерегают всех желающих воздержаться от походов в высокогорье, чтобы не подвергаться опасности.

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На Закарпатье ищут подростка, пропавшего во время сплава по реке

20 декабря на Закарпатье пропал 17-летний парень. Известно, что подросток упал в воду. В тот день он вместе с другом плавал по горной реке на самодельном плавсредстве неподалеку от поселка Вышково Хустского района. Вдруг что-то пошло не так, и юноши оказались в Тисе. Один из ребят смог выбраться на берег, а другой – исчез.

Спасатели приступили к поискам 21 декабря. Они уже обследовали дно на расстоянии около 2 километров вниз по течению. Однако парня не нашли. Поисковые работы продолжаются.