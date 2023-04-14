Единственная область без комендантского часа: будут ли ограничения на Закарпатье на Пасху

Несмотря на войну с Россией, христиане в Украине уже 16 апреля будут отмечать Пасху. За исключением Закарпатской области, во всех регионах Украины введен комендантский час. Будут ли ограничения на Закарпатье – рассказали в ОВА.

Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита рассказал, что в Закарпатской области не будут вводить ограничение на Пасху. В частности, местные власти не будут вводить комендантский час.

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На Закарпатье праздничные богослужения пройдут по графику

Виктор Микита отметил, что праздничные богослужения в храмах и церквях пройдут по графику.

В то же время он призвал закарпатцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в регионе, поскольку враг коварен.

Помним, что отсутствие ограничений и традиционное празднование Пасхи в регионе стало возможным благодаря нашим Вооруженным Силам. Однако призываю земляков не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления,

– написал Микита.

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