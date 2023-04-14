Единственная область без комендантского часа: будут ли ограничения на Закарпатье на Пасху
Источник:Закарпатская ОВА
Несмотря на войну с Россией, христиане в Украине уже 16 апреля будут отмечать Пасху. За исключением Закарпатской области, во всех регионах Украины введен комендантский час. Будут ли ограничения на Закарпатье – рассказали в ОВА.
Глава Закарпатской ОВА Виктор Микита рассказал, что в Закарпатской области не будут вводить ограничение на Пасху. В частности, местные власти не будут вводить комендантский час.
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На Закарпатье праздничные богослужения пройдут по графику
Виктор Микита отметил, что праздничные богослужения в храмах и церквях пройдут по графику.
В то же время он призвал закарпатцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги в регионе, поскольку враг коварен.
Помним, что отсутствие ограничений и традиционное празднование Пасхи в регионе стало возможным благодаря нашим Вооруженным Силам. Однако призываю земляков не игнорировать воздушную тревогу в случае ее объявления,
– написал Микита.
Украинцев предупредили о ракетной опасности на Пасху
- Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев, комментируя угрозу обстрела на Пасху, подчеркнул, что ракетные удары могут быть в любой день. Украинцы должны понимать и не игнорировать извещение тревоги.
- Пресс-секретарь оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что по состоянию на 14 апреля корабельная группировка в Черном море состоит из 9 единиц.
- Среди них есть подводный ракетоноситель с четырьмя ракетами "Калибр". Он продолжает свое дежурство уже несколько дней.
- Также в СБУ призывали украинцев не посещать массовые собрания и соблюдать рекомендации в преддверии Пасхи. Оккупанты могут устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества.