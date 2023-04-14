Глава Закарпатської ОВА Віктор Микита розповів, що у Закарпатській області не будуть запроваджувати обмеження на Великдень. Зокрема, місцева влада не буде запроваджувати комендантську годину.

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На Закарпатті святкові богослужіння відбудуться за графіком

Віктор Микита зазначив, що святкові богослужіння у храмах і церквах відбудуться за графіком.

Водночас він закликав закарпатців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в регіоні, оскільки ворог підступний.

Пам'ятаємо, що відсутність обмежень і традиційне святкування Великодня в регіоні стало можливим завдяки нашим Збройним Силам. Однак закликаю краян не ігнорувати повітряну тривогу в разі її оголошення,

– написав Микита.

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