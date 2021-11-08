На Закарпатье пассажирам продавали фальшивые экспресс-тесты на COVID-19

В Мукачево на Закарпатье работники автовокзала продавали фейковые экспресс-тесты на коронавирус. Люди получали документы, не пройдя ни одного обследования.

Клиентами были пассажиры межобластного и международного сообщения. О схеме 8 ноября сообщила полиция.

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На Закарпатье продавали поддельные экспресс-тесты на COVID-19

Правоохранители выяснили, что работники вокзала могли изготавливать и сбывать поддельные COVID-справки.

Нарушителей разоблачили во время продажи очередного поддельного документа.

Закарпатские полицейские в ходе оперативных мероприятий прекратили фальсификацию ковидных документов в Мукачево,

– рассказали в полиции.

Правоохранители выяснили, что говорится о:

незаконной продаже поддельных экспресс-тестов с отрицательным результатом на COVID-19 на территории Мукачевского автовокзала;

торговали поддельными справками работники этого же вокзала;

покупатели не проходили ни одного медобследования;

за 350 гривен они получали фальсифицированный документ.

Полиция изъяла справки по признакам подделки. Фейковые документы будут исследовать эксперты.

Правоохранители открыли дело по статье о подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов. Если вину докажут, то

В Мукачево на автовокзале продавали поддельные экспресс-тесты на COVID-19: смотрите видео

В полиции рассказали, что работники вокзала продавали фейковые документы

Коротко о последних разоблачениях поддельных COVID-документов

В министерстве внутренних дел заявили, что правоохранители только за одну неделю обнаружили ориентировочно 200 поддельных сертификатов вакцинации и тестов на COVID-19. В общей сложности полицейские провели 35 обысков.

В течение 5 – 6 ноября в аэропорту "Борисполь" недалеко от Киева полицейские обнаружили поддельные сертификаты вакцинации у 17 пассажиров.

Кстати, за подделку COVID-документов нарушителям грозит штраф 17 тысяч гривен или 5 лет тюрьмы. Тех, кто использует такие документы будут наказывать штрафом в размере 850 гривен или заключением на 2 года.