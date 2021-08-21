На Закарпатье произошел взрыв на автозаправке: есть пострадавшие

В Хусте на одной из автозаправочных станций произошел взрыв газовоздушной смеси. Травмы получили два человека.

Сообщение о взрыве поступило к спасателям в 11:15 21 августа. После взрыва возгорания не произошло.

Между тем Ужасная трагедия в Ливане – от взрыва погибли более 20 человек: видео

Два человека пострадали в результате взрыва

Однако пострадавших все же избежать не удалось. В больницу экстренно госпитализировали двух человек. На месте работают правоохранительные органы. Следователи устанавливают, что стало причиной взрыва.



Проводят расследование причин аварии / Фото ГСЧС

Коротко о последних инцидентах со взрывами в Украине: