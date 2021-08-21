На Закарпатье произошел взрыв на автозаправке: есть пострадавшие

21 августа 2021 , 14:23
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Управление ГСЧС в Закарпатской области

В Хусте на одной из автозаправочных станций произошел взрыв газовоздушной смеси. Травмы получили два человека.

Сообщение о взрыве поступило к спасателям в 11:15 21 августа. После взрыва возгорания не произошло.

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Два человека пострадали в результате взрыва

Однако пострадавших все же избежать не удалось. В больницу экстренно госпитализировали двух человек. На месте работают правоохранительные органы. Следователи устанавливают, что стало причиной взрыва.


Проводят расследование причин аварии / Фото ГСЧС

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Автор: Ірина Пундор