На Закарпатье произошло землетрясение
В Закарпатской области ночью произошло землетрясение. Подземные толчки могли ощущать жители Виноградова.
По классификации землетрясение отнесли к еле ощутимым. Такие данные обнародовали в Центре специального мониторинга Украины.
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Землетрясение недалеко от Виноградова
Источник землетрясения был вблизи города Виноградова. Он располагается на глубине 7 километров. Местные жители могли чувствовать вибрации. Впрочем, ученые сообщают, что землетрясение было едва ощутимым.
По расчетам такие колебания ощущают только отдельные люди, которые находятся в состоянии покоя внутри помещения. Особенно почувствовать их можно было на верхних этажах.Обратите внимание! Главный центр специального контроля обратился к тем, кто чувствовал землетрясение. Там попросили оставить сообщение об ощущениях по этой ссылке. Это поможет ученым в уточнении энергетических параметров землетрясения.
Где именно на Закарпатье произошло землетрясение: смотрите карту
Последние землетрясения в этом месте регистрировали 23 января и 25 июля 2020 года. Тогда магнитуда достигала 3 и 1,9 балла соответственно.
Землетрясения в Украине: последние случаи
- Вблизи сел Жураки и Горохолин Лес Богородчанского района на Прикарпатье землетрясение зафиксировали 19 октября. Толчки были на уровне 2,4 балла.
- Днем ранее землетрясение произошло на Закарпатье. В ночь на 18 октября толчки зафиксировали в селе Бодалово Береговского района.
- Перед тем землетрясение фиксировали снова в Ивано-Франковской области. 12 октября фиксировали толчки в той же Богородчанской общине.
- В нескольких регионах Украины 23 сентября зафиксировали подземные толчки. Их магнитуда составляла 4,3 балла. Больше всего они были ощутимы на Тернопольщине, а также Ивано-Франковщине, в Хмельницкой и Винницкой областях.