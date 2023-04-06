На Закарпатье блогер требовала "отделить" область от Украины: вмешалась СБУ

6 апреля 2023, 08:27
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СБУ в Закарпатской области

В сети некоторые предатели распространяют сепаратистские призывы. Служба безопасности в очередной раз разоблачила жительницу Закарпатья, которая агитировала за отделение области от Украины.

Женщина пыталась дестабилизировать внутреннюю обстановку в Закарпатской области. В настоящее время идет расследование.

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На Закарпатье блогер требовала "отделить" область

Так, следователи СБУ возбудили уголовное производство в отношении жительницы Закарпатья, которая агитировала в соцсетях и призывала подготовить петицию относительно "необходимости" отделения Закарпатья из состава Украины. Об этом она заявляла в своем видеообращении.

Фигурантка "разгоняла" вражеские нарративы, в которых оскорбляла чувство украинцев, прибегала к пренебрежительным высказываниям в их адрес,
– отметили правоохранители.

Следователи начали уголовное производство и проводят все необходимые действия, чтобы предательница Украины ответила за свои высказывания перед законом.


Блогер, которая требовала "отделения" Закарпатья / фото СБУ

Предатели Украины: последние новости

  • Недавно СБУ задержала российского агента. Мужчина угрожал главе еврейской громады Закарпатья.
  • Также ранее СБУ провела масштабную спецоперацию в Харьковской и Донецкой областях. В этих регионах агенты ФСБ собирали данные о маршрутах движения военных эшелонов и локации складов боеприпасов.
  • А в Кировоградской области задержали предательницу, которая разведывала локации предприятий украинского оборонпрома. Теперь злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: Софія Ковнір