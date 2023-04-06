На Закарпатье блогер требовала "отделить" область от Украины: вмешалась СБУ

В сети некоторые предатели распространяют сепаратистские призывы. Служба безопасности в очередной раз разоблачила жительницу Закарпатья, которая агитировала за отделение области от Украины.

Женщина пыталась дестабилизировать внутреннюю обстановку в Закарпатской области. В настоящее время идет расследование.

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Так, следователи СБУ возбудили уголовное производство в отношении жительницы Закарпатья, которая агитировала в соцсетях и призывала подготовить петицию относительно "необходимости" отделения Закарпатья из состава Украины. Об этом она заявляла в своем видеообращении.

Фигурантка "разгоняла" вражеские нарративы, в которых оскорбляла чувство украинцев, прибегала к пренебрежительным высказываниям в их адрес,

– отметили правоохранители.

Следователи начали уголовное производство и проводят все необходимые действия, чтобы предательница Украины ответила за свои высказывания перед законом.



Блогер, которая требовала "отделения" Закарпатья / фото СБУ

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