На Закарпатье столкнулись 2 легковушки: 6-летнего ребенка забрали в больницу
Источник:полиция Закарпатья
В Раховском районе Закарпатской области произошло ДТП с участием легковых "Audi" и "ВАЗ". В одной машине находился 6-летний мальчик.
Авария произошла в селе Большой Бычков вечером 28 августа. Выяснили, что 41-летний водитель "ВАЗ-2107" хотел развернуться в неустановленном месте.
Читайте также Вблизи Львова столкнулись 4 автомобиля: погиб ребенок
Тогда он столкнулся с автомобилем, которым управлял 18-летний односельчанин. Последний ехал позади "ВАЗа" в попутном направлении".
Что с фигурантами ДТП
В результате водитель автомобиля "ВАЗ" и 6-летнего пассажира госпитализировали в Раховского районную больницу. К сожалению, 41-летний мужчина скончался в реанимации. Ребенка после медобследования забрали домой.
Другой водитель не пострадал. Медики установили, что за рулем мужчина находился трезвым.
Разбитый легковой / Фото полиции Закарпатья
Продолжается досудебное расследование. Автомобили находятся на штрафплощадке. Правоохранители открыли дело за нарушение правил дорожного движения.
Последние ДТП в Украине
- В селе Потоки, что на Киевщине, 26 августа произошла страшная ДТП. Audi влетел в фуру. Легковушка разбилась. Важно, что в ней ехала семья с малолетними детьми – все попали в больницу.
- На трассе Одесса – Николаев грузовик въехал в авто полицейских. Травмировались 3 правоохранителей. Их отвезли в больницу. СМИ писали, что полицейские тогда именно перевозили подозреваемого из СИЗО в суд.
- На 50 километре трассы Марьянское – Берислав возле Херсона столкнулись 2 легковушки. От удара авто съехали в кювет. Погибла 40-летняя пассажирка, пострадали еще водитель и две пенсионерки.