На Закарпатье трясло: сейсмологи зафиксировали землетрясение

В Закарпатской области 8 августа зафиксировали землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 2,5 балла.

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, землетрясение на Закарпатье произошло 8 сентября, в 16:32.

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На Закарпатье произошло землетрясение

Измерительные приборы сейсмической станции Карпатского региона зафиксировали землетрясение вблизи села Брестов Мукачевского района. Магнитуду подземного толчка оценили в 2,5 балла.

К счастью, негативных последствий удалось избежать. Никаких обращений от местных жителей к сотрудникам ГСЧС не поступало.

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