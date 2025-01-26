Каким был закат во Львове сегодня: местные показали зрелищные фото
26 января 2025 года львовяне стали свидетелями невероятного заката солнца. Вечернее небо залилось оттенками оранжевого, розового и пурпурного цветов.
Местные активно делятся, как же выглядел сегодняшний закат, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети.
Смотрите также Будут ли морозы до -30 градусов в Украине до конца зимыЯ
Небо во Львове нарядилось в оранжевый цвет
Так, соцсети заполонили фото сегодняшнего заката небесного светила во Львове.
Закат солнца во Львове сегодня / фото из соцсетей
Скрываясь за горизонтом солнце пустило последние ярко-оранжевые лучи, создав настоящий визуальный спектакль.
Как отмечали ранее в Укргидрометцентре, зимой красное небо выглядит ярче из-за сочетания более чистой атмосферы, кристаллов льда и физических свойств света.
То есть зимой воздух обычно холоднее и чище из-за меньшего содержания влаги – пыль и водяной пар меньше влияют на рассеивание.
На морозе в атмосфере могут образовываться микроскопические кристаллы льда. Они преломляют и рассеивают солнечный свет, что также усиливает красные и оранжевые тона,
– добавляют метеорологи.
В то же время холодный воздух имеет более высокую плотность, что создает дополнительные условия для усиления красных цветов в закатном небе.