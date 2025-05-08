Одни из лучших, – в 3 ОШБр поделились опытом мобилизации заключенных

В 2024 году вступил в силу закон, позволяющий осужденным мобилизоваться на службу в рядах Вооруженных Сил Украины. Сегодня тысячи бывших заключенных защищают нашу страну от оккупантов.

Подполковник ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин рассказал 24 Каналу о нюансах службы осужденных. Также известно, что заключенные, которые имеют желание служить в ВСУ, должны быть не старше 57 лет, физически здоровыми и пройти психологическое обследование.

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Есть нюансы

Жорин заметил, что подразделения, сформированные из бывших заключенных, показали себя чрезвычайно эффективными и мотивированными.

Скажу прямо, мы довольны теми результатами, которые получили. Все подразделения в полосе, в которых они выполняли боевые задачи, оценивают их, как одни из лучших пополнений, что были там за последнее время,

– отметил заместитель командира.

Поэтому, по его мнению, мобилизация осужденных уже получила практическую оценку, поскольку все увидели, как они себя зарекомендовали на поле боя.

Безусловно, есть нюансы, но чаще всего они зависят от подхода командования этими людьми, а также от процесса их подготовки, взаимодействия и от построения внутренних отношений, дисциплины и многого другого,

– подчеркнул Максим Жорин.

Он подытожил, что это чрезвычайно эффективный опыт, которым нужно пользоваться, ведь бывшие заключенные показали себя на высоком уровне.

Напомним, что в мае 2024 года вступил в силу закон, который позволяет некоторым категориям заключенных мобилизоваться в ряды ВСУ. Речь идет о невозможности мобилизоваться осужденным за ряд тяжких преступлений, тем, кто не может воспользоваться правом на условно-досрочное освобождение и тем, кто занимал особо ответственное положение.

В случае, если суд позволил осужденному мобилизоваться, то он освобождается только от основного наказания, однако другие ограничения (лишение права управлять транспортом или занимать определенный тип должностей и прочее) остаются в силе.

Также он не будет иметь права на ежегодный отпуск, однако может взять до 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам или после заключения ВВК на время лечения. Кроме того, осужденные имеют дополнительный административный надзор, который должен осуществлять командир воинской части.