Возвращение после СЗЧ: как военные могут возобновить службу и что изменил новый закон

Военнослужащие, самовольно оставившие части или совершившие дезертирство, до 30 августа 2025 года могут вернуться в ряды ВСУ. Соответствующий закон Верховная Рада Украины приняла 30 апреля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Волынский областной ТЦК и СП.

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Как военные могут вернуться после СЗЧ

Закон №13177 распространяет норму об упрощенном возвращении в ряды ВСУ также на тех, кто нарушил правила с 29 ноября 2024 года.

Важно! Закон вступит в силу только после подписания Президентом Украины.

Среди ключевых положений нового закона:

служба не приостанавливается. Военная служба для тех, кто оставил часть или дезертировал, не прекращается во время действия военного положения;



отмена "замораживания" службы. Отныне не применяется механизм приостановления военной службы для таких лиц, а соответствующие изменения внесены в закон "О воинской обязанности и военной службе";



без льгот и выплат. В период СВЧ или дезертирства военнослужащим не засчитывается выслуга лет и не начисляются денежное, продовольственное, вещевое и другие виды обеспечения. Также они и их семьи временно теряют право на льготы, гарантии и компенсации.



возможность возвращения . Если военнослужащий добровольно прибудет в воинскую часть до 30 августа 2025 года, и выразит готовность продолжить службу, командир обязан в течение 72 часов возобновить действие контракта, возобновить службу и обеспечение;



. Если военнослужащий добровольно прибудет в воинскую часть до 30 августа 2025 года, и выразит готовность продолжить службу, командир обязан в течение 72 часов возобновить действие контракта, возобновить службу и обеспечение; восстановление прав. С момента возвращения к службе возобновляется денежное обеспечение, обеспечение продовольствием и вещами, а также льготы, предусмотренные законодательством.

В ТЦК отметили, что Министерство обороны поддержало закон №13177, однако возвращение к службе не освобождает от последствий нарушения. Период отсутствия не засчитывается в выслугу и не дает права на надбавки или пенсионное обеспечение.

В случае, если военнослужащий не вернется к службе до завершения военного положения, со следующего дня его служба будет официально приостановлена.

Напомним, в апреле Верховная Рада приняла продление действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток – то есть до 6 августа 2025 года.