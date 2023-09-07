Закон 5655 как франкенштейн, который кошмарит Украину уже 9 месяцев

"Неужели в этом документе нет ничего хорошего? Его авторы так нахваливают этот закон", – спросите вы. На самом деле есть! В борьбе против себя он объединил всех – архитекторов, представителей местного самоуправления, общественный сектор. Как подтверждение – масштабное мероприятие Всеукраинский марафон "Украина против 5655", в котором я принял участие.

Внешний франкенштейн для Украины

Но должен разочаровать – вот и все из хорошего о законе 5655.

Читайте также Выборы без выбора: фейковое голосование на Донбассе нарушает даже российские законы

Десятки спикеров из разных городов из разных отраслей: городские головы, архитекторы, общественные активисты, эксперты – все не устают говорить о том, как закон 5655 вреден для страны.

Вреден, лоббистский и повлечет сложные последствия, которые будут давать о себе знать еще годы. Он как франкенштейн, кошмарящий Украину уже 9 месяцев. Будто мало нам того изверга, который терроризирует страну. Это франкенштейн внешний, а закон 5655 – франкенштейн внутренний.

Чтобы его оживить, к каким только методам создатели этого "чуда" не прибегали:

можно было прибежать в палату к раненому воину с претензиями и скандалами;

можно было устраивать обыски с надуманными обвинениями, чтобы надавить на архитекторов;

можно было обвинить всех чиновников местного самоуправления в коррупции;

а можно перейти на личности и даже назвать черное белым.

Важно Нас ждет месяц ожесточенных боев и переход к главной цели контрнаступления

Можно еще долго ходить по кругам – никто из экспертов не поменяет мнение, что этот закон плохой для страны. Но мне кажется, что пора создателям этого франкенштейна понять: нет такой магии, что превратит его в человека. Даже чудодейственный поцелуй красавицы – это о другой сказке и других героях.