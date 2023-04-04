Две новости о законе 5655

Закон 5655 до сих пор не подписан. И это хорошо. По нему нет вето. И это плохо. Более того – это критически плохо для страны, которая собралась в ЕС.

Хуже всего, что сейчас может быть, – тишина вокруг закона 5655. Убежден, что сопротивление общин, общественности, экспертов, а также объективное освещение в медиа способствовали тому, что эта псевдореформа пока не действует. Президент узнал правду и пока не подписал закон, за что ему большое спасибо. Хотя лоббисты давили на всех уровнях и сейчас пытаются дожать.

Актуально Закон 5655 как идеальное преступление: объяснение на опыте Турции

Настоящий статус-кво дает время, и дает шанс остановиться. Ведь реальная жизнь подбрасывает нам примеры, просто кричащие: думать о безопасности на строительстве следует уже немедленно. А для этого городские власти, а значит, местное самоуправление должны быть полномочными. Иначе – беда.

Объясню на конкретных свежих львовских примерах.

Пример 1 – Бесконтрольность строительства приводит к досадным инцидентам

В конце февраля на улице Волошской во Львове обваливается опалубка, травмируются рабочие. Один человек был в тяжелом состоянии, но, к счастью, выжил.

Ни городская инспекция ГАСК, ни государственные структуры не могут провести проверку и выяснить, в чем причина. Потому что в стране действует объявленный мораторий на осуществление государственного контроля, а созданный как некоррумпированный и, очевидно, занятый другими вопросами ГИАМ на проверки соглашается и решается в крайних случаях.

Нонсенс, но город действительно максимально ограничен в полномочиях.

Между тем жители городской совет просто засыпают жалобами по поводу строительства на Волошской. Хотя правоохранители и возбудили уголовное производство, строительные работы продолжаются. У львовян есть куча замечаний относительно безопасности строения.

Должен сказать: кран и его бетонные блоки как противовес действительно не вселяют уверенности – нависают прямо над пешеходным переходом через людную улицу, вне строительной площадки. Есть также жалобы, что застройщик не соблюдает проект и задекларированные намерения строительства.

Читайте также Совет опасности: месяц России в ООН

Что дальше? Во исполнение поручения городского головы организуем рабочий выезд на место. Но представителей городских властей вместе с городской инспекцией Госархстройконтроля встречают адвокатами на входе и в конце концов не пускают на площадку.

Вопрос простой: не пустили – значит, есть что скрывать? Другого объяснения не нахожу.

И это, господа, совсем не смешно, учитывая, что во Львове сейчас идет строительство на более чем 70 стройплощадках.

Пример 2 – Безопасность построенного в чьих руках?

Как бы выглядела ситуация в случае действия закона 5655: застройщик создает частную компанию, которая будет обеспечивать надзор и контроль за строительством. Тогда даже ничего ни от кого скрывать не надо будет – все-таки свои. Просто бери и строй. Вопросы безопасности – не слышали – не знаем.

На этой неделе как должностное лицо имел традиционный прием граждан. Ко мне пришли люди, у которых проблема в том, что их дом не принимают в эксплуатацию. Причина, на первый взгляд, может показаться банальной – их многоэтажка утеплена не минватой, как это предполагают государственно-строительные нормы, а пенопластом. Таковы требования пожарной безопасности, а застройщик ими просто пренебрег.

Напомню, жилые здания высотой более 26,5 метров – то есть на 8 этажей и выше – должны быть утеплены исключительно минватой. К более низким многоэтажкам требования несколько иные, но и там обязательны противопожарные пояса из негорючего утеплителя у окон, например. Чтобы совсем просто: минвата не загорается, потому что относится к негорючим материалам.

Но вернемся к нашему случаю – зданию, которое не могут сдать в эксплуатацию.

Застройщик нарушил, не утеплил дом минватой, сэкономил. Как результат – городская инспекция ГАСК не принимает дом в эксплуатацию, потому что не соблюдены требования пожарной безопасности. Застройщик должен устранить нарушения, тогда дом сдадут в эксплуатацию.

Рекомендуем Из России "с любовью": как ускорить выход западного бизнеса из России

Как выглядела бы ситуация в случае действия закона 5655: дом приняли бы в эксплуатацию в автоматическом режиме. Никто бы ничего не проверял. Система на компьютере все бы акцептовала в несколько кликов. Есть лифт, нет его, пенопласт на фасаде или минвата – никто не будет разбираться. Напомню, что где-то так по процессам было и в Турции.

Вот вам и ответы на вопросы по безопасности строительства в случае подписания закона 5655. Из реальной жизни.

Мораль такова

Если все успокоится и закон тихонько подпишут – закончится большим хаосом в градостроительной сфере.

С одной стороны, для многих людей в общинах вопросы строек сверхчувствительны и иногда резонансны. Никому не нужна внутренняя передряга, пока ВСУ продолжают противодействовать внешнему реальному врагу.

С другой – речь о безопасности строительства и качестве построенного. Мы же не хотим, как в Турции, потом кусать себе локти и спешно искать крайних виновных.

О рычагах безопасности и участии общественности следует позаботиться уже сейчас, пока не началось масштабное послевоенное восстановление. И это точно не о законе 5655, который должен быть заветирован или забыт как досадное недоразумение.