Соединенные Штаты Америки задействовали новый мощный механизм экономического давления на Россию и ее партнеров. Это решение кардинально меняет правила игры на мировом энергетическом рынке и создает беспрецедентные вызовы для теневых схем финансирования войны.

Об этом стало известно из публикации на официальных порталах властей США. 24 Канал сообщает, какая информация имеется на данный момент.

Трамп подписал документ о новых санкциях против России и Ирана: что известно?

В пятницу, 18 сентября 2026 года (19 числа ночью по киевскому времени), президент США Дональд Трамп подписал двухпартийный закон H.R. 5334, который вводит масштабные экономические ограничения против России, Ирана и связанных с ними террористических организаций. Документ имеет официальное название Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 в честь американского политика, а в народе известен как "закон об адских санкциях".

Президент Украины Владимир Зеленский мгновенно отреагировал на историческое решение Вашингтона и поблагодарил Дональда Трампа за подписание этого чрезвычайно важного закона, а также всех сенаторов и членов Палаты представителей, поддержавших его.

Лучшим способом почтить память Линдси станет полноценная и скорейшая реализация положений этого закона,

– подчеркнул глава государства.

Он добавил, что лучшей наградой для всех, кто помогает оказывать давление на Россию ради прекращения войны, станет мир, а также устранение всех проблем и вызовов, которые принесла эта война.

Вспоминая покойного сенатора, Зеленский отметил, что когда Линдси Грэм был в Украине, он всегда говорил о том, как важно не ослаблять давление на Россию, ужесточать санкции и искать путь к миру. В частности, и в тех столицах, где принимают решения о закупке российской нефти, предоставлении России финансовых услуг и вовлечении российских компаний в обычные деловые отношения в других странах.

Отметим, что после смерти 71-летнего Грэма его законопроект вышел из затянувшегося политического тупика. Трагедия произошла всего через несколько дней после того, как влиятельный республиканец вернулся из Киева, и потеря коллеги объединила американский парламент, заставив законодателей ускорить принятие закона в память о сенаторе.

Что изменили в законопроекте о санкциях?

Первоначальная версия инициативы, представленная Линдси Грэмом и демократом Ричардом Блюменталем еще в апреле 2025 года, предусматривала автоматическое введение сокрушительной 500-процентной пошлины на товары из более чем 60 стран, которые продолжают импортировать российские энергоносители. Однако администрация Дональда Трампа настояла на существенном смягчении условий.

В результате сложных переговоров тарифная ставка была снижена до диапазона от 0% до 100%, а круг потенциальных целей сузился исключительно до пяти крупнейших импортеров нефти и пяти импортеров газа, что ставит под прямой удар прежде всего экономики Китая и Индии. Окончательное решение о применении и конкретном размере этих пошлин теперь возложено на Белый дом.

Кроме того, закон содержит традиционную норму о президентском вейвере, которая позволяет Дональду Трампу временно приостанавливать действие санкций против конкретного государства, если это отвечает интересам национальной безопасности США. Это превращает документ не столько в механизм автоматического наказания, сколько в мощный инструмент геополитического давления в руках американского президента.

Какова была реакция Москвы?

Официальная Москва ранее отреагировала на возможное подписание документа, нервно заявил, что этот шаг существенно затруднит или вообще сделает невозможным достижение какого-либо будущего мирного соглашения. Более того, российское руководство неоднократно пыталось шантажировать международное сообщество срывом переговорных процессов в ответ на усиление экономического давления.

Однако последовательная позиция Вашингтона и Киева продолжает доказывать, что настоящее спокойствие приходит исключительно благодаря безопасности и бескомпромиссной силе. И Дональд Трамп, какими бы ни были его сомнения, все-таки подписал исторический закон об "адских санкциях".