У Зеленского говорят, что президент не подпишет "закон о дровах", –СМИ

Владимир Зеленский не подпишет закон об усилении ответственности за незаконный оборот древесины, который назвали "законом о дровах".

Об этом заявил советник президента Дмитрий Литвин, пишет 24 Канал со ссылкой на BBC. Соответствующую информацию обнародовали во вторник, 5 ноября.

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Зеленский не подпишет "закон о дровах"

Президент не будет подписывать этот закон,

– заявил Литвин.

О причинах он не уточнил. Советник президента также пояснил, что по техническим причинам время на вето истекло.

Напомним, законопроект №9665, теперь более известный как "законопроект о дровах", предусматривает усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении. Подробности о том, кого именно будет касаться закон о дровах, читайте в материале 24 Канала.