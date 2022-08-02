Рада примет закон о медиа уже осенью: в "Слуге народа" объяснили, почему это важно

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о медиа. Парламент должен принять этот закон осенью, ведь реформа медиа в Украине была одним из первых требований Евросоюза.

Об этом 24 каналу рассказала заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам информационной политики, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она напомнила, что законопроект о медиа подали в парламент еще в 2019 году.

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27 июля нардепы "Слуги народа" представили новую редакцию этого законопроекта.

Когда примут закон о медиа

По словам Кравчук, очень важно, чтобы парламент не откладывал этот закон в долгий ящик.

У нас есть четкие критерии. В августе желательно за него проголосовать в первом чтении. А уже в начале осени закон должен быть принят в целом,

– сказала нардеп.

Она подчеркнула, что важно, чтобы Президент успел подписать закон о медиа до 1 декабря. Ведь после этого начнется проверка выполнения Украиной рекомендаций Евросоюза.

Мы должны показать Еврокомиссии, что двигаемся согласно их политическим требованиям для того, чтобы начать переговоры о вступлении в ЕС,

– добавила Кравчук.

Почему закон важен

По словам народной депутатки, сейчас очень важно принять закон о медиа, ведь это позволит имплементировать европейское законодательство и приблизить медийный рынок Украины к европейским стандартам.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" подчеркнула, что есть 2 ключевых момента, на которых настаивает ЕС.

Нужно уменьшить или сделать невозможным частное влияние на медиа в Украине . Кравчук отметила, что СМИ не должны быть политическим инструментом и работать исключительно в интересах. А граждане должны иметь право на сбалансированную информацию.

. Кравчук отметила, что СМИ не должны быть политическим инструментом и работать исключительно в интересах. А граждане должны иметь право на сбалансированную информацию. Необходимо закрепить полномочия и независимость регулятора, работающего с медиа. Национальный совет по телевидению и радиовещанию должен иметь действенные рычаги влияния, чтобы реагировать на нарушение закона.

Критерии для украинских медиа

Народный депутат рассказала, что украинское законодательство, регулирующее деятельность медийного рынка в Украине, очень устаревшее.

Он писался еще в 90-х годах, когда не было интернета. А сейчас у нас есть огромный рынок онлайн-медиа, который не может быть серой зоной,

– сказала она.

По словам Кравчук, украинскую сферу медиа нужно реформировать таким образом, чтобы она отвечала 2 критериям.

СМИ должны иметь прозрачную форму собственности. Это позволит не только ограничить политическое влияние, но и своевременно отреагировать на нарушение закона. Ведь, по словам представительницы "Слуги народа", например, можно будет определить, есть ли среди владельцев СМИ россияне.

СМИ должны иметь прозрачную финансовую отчетность.

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