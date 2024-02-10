Назревший и наболевший вопрос: в Сухопутных войсках прокомментировали законопроект о мобилизации

Верховная Рада 7 февраля в первом чтении приняла законопроект о мобилизации. Документ вызвал оживленные обсуждения в обществе и среди политиков, ведь предусматривает ряд нововведений.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что проект нового закона стал настолько дискуссионным не только из-за реакции людей. По его словам, едва ли не самой большой проблемой стало то, что некоторые чиновники решили "поиграть в политику".

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Политики начали "заигрывать" с армией

Украинские чиновники действительно имеют влияние на общественное мнение. Учитывая то, что все они из разных партий, группировок, то они решили "поиграть" в накопление рейтинга. С этого начались первые серьезные проблемы, в частности попытки усидеть на двух стульях.

Первый "стул" – политики хотят быть добрыми к уклонистам, гражданскому населению, говорить простые фразы, давать хорошие обещания и гарантировать обществу якобы кто-то пойдет воевать вместо них. Так чиновники хотели понравиться людям.

Второй "стул" – это то, что политики решили "заигрывать с армией", предлагая вещи, которые абсолютно не связаны с военными действиями – это манипуляции по ротациям, демобилизации, отсрочке от призыва и многих других нюансах,

– отметил Иван Тимочко.

На самом деле вопрос нового законопроекта заключается в том, чтобы обеспечить жизнедеятельность страны,

"Вопрос наболевший и назревший, но наболевший не в смысле конфликтности внутри государства, а по урегулированию действующего законодательства, взаимодействия различных органов власти и армии, организации обучения и подготовки населения к возможным боевым действиям, обеспечения сильного, эффективного резерва, – все это на самом деле прописано", – отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Украинцы выросли и требуют другой коммуникации от власти

Политики также с самого начала нагнетали ситуацию, пытаясь показать, как они любят и уважают армию. Одни рассказывали, что являются мощными волонтерами, другие ездили на фронт и передавали определенные вещи.

Каждый депутат обязательно хотел сфотографироваться в бронежилете и с автоматом. Это ничего, что он этот автомат держит в руке как пес – кость, совершенно не понимая, что это за оружие и как им пользоваться,

– подчеркнул Тимочко.

Со временем, политики поняли что самым стабильным носителем рейтинга является армия. Она имеет наибольший уровень доверия, а они теряют влияние в обществе. Люди начинают воспринимать их сквозь призму определенной "паразитарной организации". Тогда некоторые чиновники решили продемонстрировать, что находятся с народом и могут управлять армией, потому что это они законодатели и от них зависит жизнь и обеспечение человека.

Мы вспоминаем эти дебаты, их крики, шум. Одни бегают с селфи-палками и снимают, другие – рвут на себе рубашку, третьи – чуть ли не в бронежилете пришли и рассказывают, какие они герои – все это мы видели в Верховной Раде,

– отметил председатель Совета резервистов.

К сожалению, депутаты и политики не поняли, что за время войны общество резко повзрослело, а их коммуникация с людьми осталась такой же. Они дальше пытались играть на эмоциях, из-за чего и вспыхнула вся эта ситуация.

Появилось множество критиков, которые провоцировали ситуацию, акцентировали только на контроверсионных вопросах – совсем никого не мобилизовывать, или мобилизовывать всех подряд. Именно такой момент абсолютных крайностей и всколыхнул украинцев.

Общество пытались расколоть

Когда ситуация обострилась, тогда появились определенные реакции от военных. В то же время гражданские также не промолчали и высказали свое мнение. Поэтому была серьезная опасность раскола среди людей. Ярким примером стала ситуация в Космаче, в Ивано-Франковской области. Там местные жители избили женщину с ребенком, обвинив женщину в том, что она якобы "наводчица военкома".

Есть случаи, когда работников центров комплектования провоцируют на скандалы, ставят примитивные вопросы о том, с кем мы воюем, почему не объявлена война. Люди пользуются несовершенством законодательства, чтобы манипулировать.

С другой стороны есть бойцы, которые не имеют стойкости характера, чтобы непрерывно слушать различные провокации. Тем более большинство из них уже прошли войну, для них очевидно, что нужно идти и защищать страну. Непонимание этого их раздражает,

– подчеркнул Тимочко.

Он добавил, что ряд депутатов начала откровенно манипулировать цифрами, сроками службы, совершенно не осознавая, как на самом деле воюют военные, как идет начисление боевых дней, ведь многие бойцы воюют уже более 16 месяцев. Поэтому, заявляя о демобилизации через 36 месяцев, надо уточнять, что именно будут учитывать, как быть со стажем, выслугой лет.

Вместо того, чтобы привлечь к обсуждению профессионалов, начали выходить политики. Профессионального разговора, консультаций, обсуждений почти не происходило, а голос отдельных лиц, которые об этом говорили, был им неинтересен, потому что звучала не эмоция, а сухая правда,

– рассказал Тимочко.

Мобилизация – это то, с чем мы можем жить ближайшие годы

Общество отреагировало очень бурно, но стоит помнить, что у каждого человека есть страх перед войной, военные также не исключение. Отличие между людьми в форме и теми, кто пытается бежать, прятаться – только в способности контролировать этот страх.

Политики смогли настолько сманипулировать, напугать общество, что у людей инстинкт самосохранения просто перестал функционировать или начал функционировать во вред, а не на защиту,

– отметил председатель Совета резервистов.

Политикам следует понимать, что каждое затягивание законопроекта отдаляет нас от того, чтобы наконец заработал механизм, который должен удерживать жизнедеятельность целой страны. Стоит отметить, что это не просто законопроект о мобилизации, а изменения во множество законов, кодексов, это новые отношения органов власти, армии, гражданского населения.

Это то, чем государство может жить ближайшие 2, 3 или 5 лет, в зависимости от того, с какими вызовами мы столкнемся,

– подчеркнул Тимочко.

Он добавил, что сейчас стоит сосредоточиться на людях, которые, понимая ситуацию, возможно, имеют определенные сомнения, которые надо развеять, объяснить им все, подготовить к потенциальному призыву, рассказать, как правильно предоставить данные о себе, урегулировать вопрос с работодателями и много других моментов.

Для тех, кто принципиально хочет дальше манипулировать, есть правоохранительные органы. Также ответственность должна быть на тех, кто подстрекает общество.

Не стоит распространять измену

"У нас два года шла мобилизация, работал институт волонтерства, подготовка, обучение. С самого начала – это давалось значительно труднее. Мы видели, как сложно организовать людей в учебных центрах еще и тогда, когда не хватало абсолютно всего. Приезжали иностранные партнеры, обучали нас. Хорошо, что уже был, хоть и небольшой, но мощный резерв", – вспомнил председатель Совета резервистов.

Он добавил, что в течение двух лет уже состоялся огромный процесс работы, обучились люди, но не политики, которые почему-то дальше пытаются расшатывать вопрос мобилизации и привлекать к себе внимание.

Я считаю, что это не забота об обществе или армии, а просто зависть, что армия имеет значительно большее доверие, чем они. Хотя в политике уже по 10 – 20 – 30 лет. Зато армия за 10 лет войны, из которых 2 – полномасштабной, доказала, что является самым эффективным органом государственного управления, где представлены все слои общества,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Поэтому не стоит разгонять измену, лучше обсуждать сухие факты и конкретные вещи о том, как защищать Украину, делиться своим опытом, улучшать механизмы управления. Нашему государству нужны люди, которые смогут это делать, которые точно понимают, что сейчас идет война на выживание.

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